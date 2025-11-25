Ginebra. El sorteo de la Copa del Mundo 2026 la próxima semana recompensará a los cuatro equipos mejor clasificados -España, Argentina, Francia e Inglaterra- que serán ubicados en secciones separadas de un nuevo cuadro de torneo con cabezas de serie al estilo del tenis.

FIFA dijo el martes que los cuatro mejores equipos en el último ranking masculino, si terminan en la cima de sus respectivos grupos de todos contra todos, evitarán enfrentarse hasta las semifinales del torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

El campeón defensor Argentina con Lionel Messi y el campeón europeo de mayor rango, España, con Lamine Yamal, no se podrían enfrentar antes de la final en el MetLife Stadium cerca de Nueva York.

“Para asegurar un equilibrio competitivo, se han establecido dos caminos separados hacia las semifinales”, dijo la FIFA en un comunicado y que tiene como objetivo recompensar a los equipos cuyos buenos resultados consistentes han elevado su clasificación mundial.

En Copas del Mundo anteriores, el camino para los equipos hacia y a través de la fase de eliminación directa se decidía por el grupo en el que eran sorteados.

La ceremonia del sorteo para la primera Copa del Mundo de 48 equipos se llevará a cabo el cinco de diciembre en el Kennedy Center en Washington D.C. en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los 42 equipos que ya se han clasificado incluyen a Irán y Haití, que FIFA espera que jueguen exactamente donde sean sorteados, independientemente de la complicada política que esos países tienen con Estados Unidos. Las 16 sedes anfitrionas para los 104 partidos incluyen 11 ciudades con estadios de la NFL en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

Las otras seis entradas se decidirán en marzo cuando se llevarán a cabolos encuentros de playoff de Europa y el resto del mundo. Todos esos equipos, que incluye a Italia, saldrán del bombo de equipos de menor rango.

Eso significa que Italia, cuatro veces campeón del mundo, podría resultar un rival peligroso en el sorteo del viernes de la próxima semana que establecerá el calendario de partidos al ubicar a los equipos en 12 grupos de todos contra todos de cuatro equipos cada uno.

Europa tendrá 16 equipos en el torneo y un máximo de dos pueden ser sorteados en cualquier grupo. Los otros 32 equipos en el torneo no pueden ser sorteados en un grupo con un equipo del mismo continente.

Los tres coanfitriones están entre los 12 cabezas de serie en el sorteo, que está programado para durar aproximadamente una hora y media, dijo FIFA.

Sorteo de cabezas de serie de la Copa del Mundo

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México, Canadá.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, ganador del playoff europeo uno, ganador del playoff europeo dos, ganador del playoff europeo tres, ganador del playoff europeo cuatro, ganador del playoff intercontinental uno, ganador del playoff intercontinental dos.