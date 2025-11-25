Humacao. Después de haber vencido a la mexicana Erika Cruz Hernández por decisión unánime en su primer encuentro en febrero 2023, la campeona boricua Amanda Serrano no quiere dejar la decisión en manos de los jueces cuando vuelvan al ensogado el próximo 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

La púgil puertorriqueña aseguró a Primera Hora el domingo durante el SauceGiving del artista urbano Eladio Carrión en el Estadio Nestor Morales, que esta vez quiere resolver la pelea por la vía del nocaut.

“Quiero el mismo resultado, pero estamos trabajando para que la decisión sea diferente, voy por el nocaut, por lo que necesito entrenar duro porque Erika no es una persona fácil, ella viene para adelante como yo”, compartió Serrano.

“Ella tiene muchos puños... Va a ser una buena pelea para que la gente pueda disfrutar”, agregó la peleadora de 37 años.

Amanda Serrano y Erika Cruz Hernández en su primera pelea en 2023.

Serrano pondrá en juego sus títulos pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en una reyerta a 10 asaltos de tres minutos. La boricua y la mexicana (18-2-1, 4 KO’s) se vieron las caras por primera vez en un emocionante y sangriento combate en el Teatro del Madison Square Garden de Nueva York.

La última y única ocasión en la que Serrano peleó en vueltas de tres minutos fue en octubre de 2023, cuando enfrentó a la brasileña Danila Ramos, y ganó por decisión unánime tras 12 rounds.

“Nosotros entrenamos a tres minutos. Quiero enseñarle al mundo que todo es posible, que se puede y se puede hacer bien. En tres minutos puedes demostrar muchas más destrezas“, dijo Amanda.

Serrano (47-4-1, 31 KO’s) volverá a la acción desde la derrota que sufrió en julio pasado frente a la irlandesa Katie Taylor por el campeonato indiscutible de peso welter junior. Fue el fin de una trilogía, en la que la boricua no pudo salir por la puerta ancha en ninguna de las tres batallas.

“Estoy muy enfocada por volver a mi peso, me siento muy cómoda, todo está bien encaminado. Me siento bien, me siento fuerte, y rápida. No puedo esperar para demostrarle al mundo que estoy de vuelta en el 2026″, expresó Serrano, quien comenzó su campamento hace poco más de un mes.

“Estoy entrenando duro como siempre aquí en mi isla... asegurándome de mantener mi distancia y la potencia al final del golpe”, añadió.

Romper un récord

Serrano no expresó fecha de un posible retiro, pues quiere que su próxima hazaña sea romper la marca de la estadounidense Christy Martin, quien es la mujer con más nocauts en la historia del boxeo profesional con 32 anestesiados.

La pelea contra Cruz es la oportunidad de igualar a la estadounidense.

“Una pelea a la vez… La meta es romper la marca de nocauts que tiene Christy Martin, en otra pelea puedo romperlo. Trabajo en eso”, sentenció la carolinense.