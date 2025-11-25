Humacao. En medio de un mercado de la agencia libre cargado de expectativas, Vladimir Guerrero Jr. no ocultó su deseo de ver al lanzador boricua Edwin “Sugar” Díaz vestido de los Blue Jays de Toronto a partir de la próxima temporada.

Sin rodeos, el inicialista dominicano habló el domingo a medios de comunicación locales durante el SauceGiving del artista urbano Eladio Carrión en el Estadio Nestor Morales sobre lo que significaría tener al estelar taponero en Toronto.

“‘Sugar’ es uno de los mejores cerradores que hay en Grandes Ligas. Claro que me gustaría verlo, si te digo que no te miento. Me he enfrentado a él, es una tremenda persona, lo conozco y para mi tenerlo en Toronto es algo grande”, aseguró Guerrero Jr., quien se quedó corto junto a los Blue Jays en la aspiración de conquistar la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al caer en el séptimo choque ante los bicampeones Dodgers de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Díaz llegó a la agencia libre tras salirse de los dos años restantes del contrato de cinco años y $102 millones que firmó con los Mets de Nueva York en noviembre de 2022. Fue el pacto más lucrativo para un relevista en la historia de las Mayores.

El acuerdo incluía un bono de firma de $12 millones, pagos diferidos, opciones de jugador para 2026 y 2027 por $18.5 millones y una opción del equipo para 2028. La novena metropolitana fracasó en el intento de adelantar a la postemporada 2025 con récord de 83-79.

De otro lado, Fernando Tatis Jr. salió en defensa del valor del lanzador naguabeño que busca un nuevo contrato, asegurando al menos cuatro o cinco años.

Diaz habría comentado en entrevista separada también en el Estadio Nestor Morales que dos o tres equipos ganadores están interesados en pactar acuerdos con él.

“Él puede y se merece el dinero que le van a dar y que ojalá que sea mucho por el favor de Dios”, expresó el jardinero de los Padres de San Diego.

Díaz puso en evidencia su valor en el mercado al sumar 28 salvamentos, 98 ponches en 68 entradas y una tacaña efectividad de 1.63 la pasada temporada. Registró marca de 6-3 y fue seleccionado al Juego de Estrellas.

Cargó con el Premio Trevor Hoffman al Relevista del Año en la Liga Nacional durante la ceremonia de los Valores del Año de las Grandes Ligas.