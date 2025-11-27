La Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) vivió el miércoles una noche de pura intensidad con dos partidos que se estiraron al máximo de cinco parciales, dejando triunfos importantes para los Caribes de San Sebastián y los Gigantes de Adjuntas.

En la cancha Félix Méndez Acevedo, los bicampeones Caribes defendieron su casa ante más de 3,000 fanáticos en un duelo vibrante frente a los Patriotas de Lares. Aunque San Sebastián se llevó la victoria, ambos equipos dividieron puntos en la tabla.

Con el encuentro igualado a dos sets y los Patriotas al borde del triunfo con ventaja de 14-11 tras un ataque de Jair Santiago, los Caribes montaron una reacción clave. Tres puntos al hilo —incluyendo un remate del veterano Ezequiel Cruz por la zona cuatro— empataron el parcial y abrieron paso a un cierre dramático. El duelo siguió parejo hasta el 22-22, cuando ataques consecutivos de Pedro Nieves por el centro y de Mark Frazier por zona dos sellaron el triunfo 24-22.

PUBLICIDAD

Los parciales concluyeron 25-21, 38-40, 19-25, 25-23 y 24-22 a favor de los Caribes, que tuvieron una ofensiva repartida: Frazier lideró con 30 puntos, seguido por Pelegrín Vargas Jr. con 22, Antonio Feliciano con 11 y Nieves con 10. Con los dos puntos obtenidos, San Sebastián reforzó su liderato con marca de 12-1 y 32 unidades. Lares, pese al revés, sumó un punto y ahora juega para 8-5 con 24 puntos, igualando a Yauco en la tercera posición. Santiago brilló para los Patriotas con 44 puntos, 41 de ellos en ataques.

En Adjuntas, los Gigantes protagonizaron otra remontada para superar a los Mets de Guaynabo con marcadores de 15-25, 23-25, 25-23, 25-16 y 15-11. Con el triunfo, los Gigantes sumaron dos puntos y empatan en la quinta posición con los Gigantes de Carolina, ambos con 4-9 y 13 unidades. Los Mets añadieron un punto y ahora igualan a Naranjito en el séptimo lugar con foja de 2-11 y nueve puntos. William Rivera fue el mejor por Adjuntas con 23 tantos, mientras que Hunter Oshman encabezó a Guaynabo con 19.

La acción del torneo recesa hoy jueves y regresa a cancha mañana viernes con los partidos Yauco en Corozal y Carolina en Naranjito, ambos a las 8:00 p.m.