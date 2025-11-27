Kansas City. Los Chiefs de Kansas City tendrán al boricua Isiah Pacheco en el ‘backfield’ cuando visiten a los Cowboys de Dallas el Día de Acción de Gracias.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, dijo el martes que espera que su mejor corredor regrese de una lesión de rodilla que le impidió jugar los últimos tres partidos. Pacheco fue titular en los primeros ocho juegos de la temporada y acumula 329 yardas terrestres y un touchdown.

“Veremos cómo le va hoy”, dijo Reid antes del primer entrenamiento oficial de la semana corta, “pero lo tendremos. Jugará. Cuánto, no puedo decirlo ahora mismo. A ver qué tal”.

Pacheco regresó a practicar la semana pasada, pero se quedó fuera de la victoria del domingo en tiempo extra sobre los Colts , cuando Kareem Hunt llevó el balón 30 veces, un récord personal, para 104 yardas y un touchdown, una gran carga de trabajo para él con un corto período de recuperación.

Isiah Pacheco is set to return on Thanksgiving vs. Cowboys pic.twitter.com/TeOKDJy5n1 — BBQ Chiefs (@BBQChiefs) November 25, 2025

Los Chiefs (6-5) también cuentan con Clyde Edwards-Helaire y el novato Brashard Smith, pero ninguno ha sido una pieza clave en la ofensiva. Por lo tanto, recayó en Hunt, de 30 años, la tarea de aportar, prácticamente por sí solo, cierto equilibrio a la ofensiva de Kansas City.

“Estoy orgulloso de él. Es íntegro, lo cual es positivo”, dijo Reid con una sonrisa. “Lo está haciendo bien. Creo que demuestra lo que ha puesto, a esa edad y en esa posición. Esos chicos no suelen aguantar mucho y ser tan productivos como él la semana pasada”.

“Y quería más”, añadió Reid. “Supongo que eso es bueno”.

Los Chiefs se han inclinado fuertemente por el pase toda la temporada, aunque en parte esto se debe a las opciones de carrera-pase en el libro de jugadas, que a menudo han resultado en pases profundos. Pero con Hunt acumulando yardas en la victoria por 23-20 sobre Indianápolis, los Chiefs lograron abrir el juego aéreo, y Patrick Mahomes terminó lanzando para 352 yardas, su mejor marca de la temporada.

“Bromeamos con él: 30 acarreos para alguien que ya no es un jovencito”, dijo el coordinador ofensivo de los Chiefs, Matt Nagy, sobre Hunt, “pero es muy duro. Es una parte muy valiosa de esta ofensiva”.

Es probable que ni Mahomes ni sus corredores cuenten con la ayuda del guardia derecho Trey Smith el jueves. Se perdió el entrenamiento del martes por una lesión de tobillo, y es casi seguro que Mike Caliendo será convocado para ser titular en su lugar.

También se espera que el ala cerrada Noah Gray se pierda el juego contra Dallas después de ingresar al protocolo de conmoción cerebral el domingo.