La Selección Nacional de Baloncesto masculino dará este viernes el primer paso en su ruta hacia la Copa Mundial de la FIBA 2027 cuando reciba a Jamaica en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan en el inicio de la primera ventana clasificatoria de las Américas.

Será el primero de dos encuentros consecutivos en la isla, con el segundo pautado para el lunes, también ante los jamaiquinos.

Esta fase marca el comienzo formal del largo proceso de clasificación rumbo al torneo mundialista que se celebrará en Doha, Catar. En total, 16 países competirán por siete plazas disponibles para el continente, a través de seis ventanas oficiales que se extenderán desde este noviembre hasta febrero 2027, bajo un formato de ida y vuelta.

Puerto Rico forma parte del Grupo B, junto con Canadá, Bahamas y Jamaica. Para avanzar a la segunda etapa, los boricuas deberán finalizar entre los primeros tres del grupo. En la ronda siguiente, esos tres clasificados cruzarán con los mejores tres del Grupo D, integrado por Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

La acción clasificatoria arranca este jueves en otros grupos de la región. En el Grupo C, Chile recibirá a Brasil en el suelo chileno de Valdivia. Mientras, Colombia hará lo propio ante Venezuela en la ciudad de Cali. Por su parte, en el Grupo D, Cuba será sede del duelo frente a Argentina, y Panamá visitará a Uruguay para completar la jornada inaugural.

Todos estos equipos volverán a medirse este domingo, pero esta vez en el país del conjunto rival.

Al igual que Puerto Rico, que inicia su participación el viernes, en el Grupo B, Bahamas recibirá a Canadá en Nassau. En el Grupo A, Nicaragua enfrentará a Estados Unidos en Managua, y México a República Dominicana en Zacatecas. Volverán a verse las caras el lunes.

Equipo joven

Para esta primera ventana, el gerente general Carlos Arroyo armó una plantilla joven, encabezada por el recién reclutado armador Zakai Zeigler, una de las principales novedades del combinado boricua. Estarán en uniforme de la Monoestrellada Tjader Fernández, Gian Clavell, Gary Browne, los hermanos Ethan y Stephen Thompson, Alexander Morales, Isaiah Piñeiro, Arnaldo Toro, Christian Negrón, Chris Ortiz y Jordan Cintrón.

Ortiz regresa al programa nacional tras superar una lesión en el hombro que lo dejó fuera de compromisos previos. Cintrón entró por el nacionalizado Tai Odiase, quien quedó fuera de acción tras sufrir un esguince de tobillo con su club, el Hapoel Tel Aviv, en la EuroLiga.

Los puertorriqueños finalizaron en el duodécimo puesto del pasado Mundial 2023, que se celebró entre Filipinas, Japón e Indonesia. Puerto Rico logró avanzar a la segunda ronda.

El rival de turno, Jamaica, que iniciará su primera participación en las ventanas clasificatorias a una Copa del Mundo de FIBA, ocupa el puesto 95 en el ranking mundial y representa, sobre el papel, un oponente accesible para que Puerto Rico -actual número 16 del mundo- comience con el pie derecho.