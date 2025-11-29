Todos los ingredientes para una derrota estaban ahí. Con la lesión de Tai Odiase y la repentina salida de Ethan Thompson, Puerto Rico sabía que tendría las manos llenas ante una Jamaica que presentó una espigada escuadra para la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA.

Christian Negrón hizo lo que pudo, pero las seis pulgadas de estatura y más de 60 libras de diferencia con el jamaiquino Kofi Cockburn eran demasiado. Ante la ausencia de Odiase, el dirigente Carlos González no tenía en sus filas a un hombre grande que pudiera contener al centro, de 26 años y 7′0” de estatura.

Como consecuencia, Cockburn atrapó 15 rebotes y anotó 26 puntos, incluyendo un canasto justo cuando expiró el tiempo reglamentario, para darle a Jamaica una victoria histórica por 92-90 sobre Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

“Ansiedad, ansiedad…”, dijo repetidamente el pívot, que actualmente juega en la B League de Japón, cuando se le preguntó qué le pasó por la mente en esa última jugada.

“Mi corazón latía a mil por hora. Sabemos que momentos como ese son los más importantes de nuestras vidas. Cuando llegas a ese momento, te das cuenta de que todo podría salir de cualquier manera, pero me mantuve concentrado y confié en mis compañeros”, continuó.

La realidad es que para Jamaica este resultado fue más que un simple triunfo. Los jamaiquinos nunca le habían ganado a los boricuas en una competición de baloncesto FIBA. Antes de la noche del viernes, ambos equipos se habían enfrentado en 1997, 2006, 2012 y 2013, con Puerto Rico imponiéndose en todas esas ocasiones. Un resultado que, sin duda, tendrá un impacto en el ranking mundial de la FIBA, donde Puerto Rico ocupa el puesto 16 y Jamaica el 95.

“Soy un tipo emocional y esto fue una gran victoria”, comentó el entrenador de Jamaica, Richard Turner, quien no pudo contener las lágrimas después del encuentro. “Nosotros estamos clasificados 95 o algo, aunque eso no me importa. Lo que sé es que Puerto Rico es de los mejores 16 en el mundo y esto es Jamaica… Hace unos años me contrataron, la pandemia nos afectó, pero empezamos a construir un grupo de jugadores que pudieran competir a un alto nivel y ahora los tenemos. Este es el principio del camino… Tenemos la oportunidad de levantar a un país y darle a Jamaica algo que nunca ha experimentado”.

Pero, mientras los jamaiquinos celebraban con sonrisas de oreja a oreja, la decepción reinaba entre los puertorriqueños tras un sorpresivo resultado que quedará marcado para siempre en la historia del baloncesto nacional.

“Tenemos que mejorar nuestra intensidad. Tenemos que ser intensos por 40 minutos, no puede ser un momento sí y un momento no. Jamaica es un equipo que va a jugar duro y nosotros tenemos que jugar de la misma manera. Defensivamente, tenemos que ser sólidos y disciplinados. Los rebotes son una fortaleza de ellos que siempre van a tener, pero debemos limitarlos. También pienso que debemos contener mejor a los gares. Muchos de sus jugadores pudieron anotar en doble figuras y tenemos que limitar esa distribución”, repasó González acerca de posibles ajustes rumbo al próximo encuentro ante Jamaica a preguntas de Primera Hora .

El dominio en la pintura de Jamaica se hizo evidente al inicio del tercer parcial, cuando logró un avance de 16-0 mientras Puerto Rico permaneció más de cinco minutos divorciado del aro. Esto pudo haberse evitado con Odiase defendiendo la pintura, pero sufrió un esguince de tobillo mientras militaba en Europa que lo dejó fuera de esta ventana.

Quizá figuras como Ysmael Romero o George Conditt IV también hubiesen ayudado a contener la ofensiva de los jamaiquinos durante ese tramo, pero no estaban disponibles. Romero está jugando en Filipinas y Conditt en China.

Además de Negrón, el otro jugador de esta plantilla que puede jugar como centro es Arnaldo Toro. Este último no participó en el primer encuentro contra Jamaica por lesión, y González aún desconoce si estará listo para el juego del lunes en la “Catedral del baloncesto”.

“No sé lo que va a pasar de aquí al lunes. No sé la salud de Arnaldo ni la condición de Stephen. Cuando salga de aquí me enteraré”, sostuvo el técnico agüadillano.

En el caso de Stephen Thompson Jr., recibió un golpe en el rostro que lo dejó sangrando y tendido en el tabloncillo durante el tercer periodo. Personal médico del seleccionado patrio lo escoltó al camerino y no regresó a cancha por el resto del juego.

González está consciente de que Puerto Rico no ha corrido con suerte en esta ventana por distintas circunstancias, pero entiende que eso no es razón para poner excusas de cara al lunes. Todo lo contrario.

“Este es el dilema que traen todas las ventanas. Son situaciones que suceden y hay que manejar con lo que hay. No vengo a poner excusas. Tengo a 12 tipos que lo han dado y con eso tenemos que buscar la manera de sacar victorias. No hay excusas, debemos bregar con lo que tenemos. Creo que tuvimos oportunidad de ganar y debemos hacerlo el lunes para estar por encima de Jamaica”, afirmó González.

El juego del lunes está programado a comenzar a las 8:00 p.m. en el Clemente. Para avanzar a la segunda etapa, Puerto Rico deberá terminar entre las primeras tres posiciones del Grupo B, que también integran Canadá y Bahamas.

Luego, los primeros tres países del Grupo B cruzarán con los primeros tres del Grupo D, compuesto por Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba, en la segunda ronda. Al finalizar la segunda etapa, los tres mejores de cada grupo, junto con el mejor cuarto puesto, poncharán su boleto para el Mundial, que se llevará a cabo en Doha, Catar. Las ventanas se extenderán hasta febrero de 2027.