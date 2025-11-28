La Selección Nacional de fútbol femenino Sub-16 venció el jueves, 1-0, a El Salvador para conquistar el campeonato del torneo UNCAF 2025, celebrado en Nicaragua.

Con este resultado, Puerto Rico coronó una campaña perfecta que ya se perfila como una de las más importantes en la historia del fútbol juvenil en la isla.

El único gol llegó a los 10 minutos del primer tiempo, anotado por Giselle Falcón, quien volvió a ser determinante. De esta manera, las boricuas establecieron el ritmo desde el inicio y se mantuvieron en control del encuentro gracias a un planteamiento defensivo sólido.

El título es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de las jugadoras, el cuerpo técnico, el dirigente y el personal administrativo de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF).

“Seguimos trabajando por más conquistas. Nuestro gran objetivo es clasificar a un Mundial, y sabemos que estamos cada vez más cerca. No bajamos la intensidad porque todos los países del área están creciendo. Este título nos impulsa a seguir adelante con más compromiso y visión”, expresó Iván Rivera, presidente de la FPF, en declaraciones escritas.