Puerto Rico abrió las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo de la FIBA 2027 con un equipo diezmado que no dio la talla ante una Jamaica que se suponía fuera su rival más débil del Grupo B y, con marca de 0-2 en esta fase inicial, la clasificación de los boricuas pudiera estar en riesgo.

La plantilla que armó el gerente general Carlos Arroyo para recibir a los jamaiquinos en el Coliseo Roberto Clemente estaba encabezada por el recién reclutado Zakai Zeigler y el nacionalizado Tai Odiase.

Zeigler cumplió con las expectativas y promedió 15 puntos y 4.5 asistencias por juego. Odiase, estadounidense de origen nigeriano que adoptó el año pasado la ciudadanía deportiva puertorriqueña, no pudo reportarse tras sufrir un esguince de tobillo mientras jugaba con el club israelí Hapoel Tel Aviv en la EuroLeague.

Ethan Thompson también fue incluido en la convocatoria, pero un día antes de la ventana tuvo que partir a Estados Unidos tras recibir una oferta de un contrato de dos vías con los Pacers de Indiana en la NBA. Odiase y Thompson, un escolta y un centro, fueron sustituidos por los aleros Jordan Cintrón y Ángel Matías.

Los demás miembros del Equipo Nacional que perdió dos veces contra Jamaica fueron Gary Browne, Stephen Thompson, Alexander Morales, Isaiah Piñeiro, Arnaldo Toro, Christian Negrón, Tjader Fernández y Chris Ortiz.

Algunos jugadores, como George Conditt IV, que habían representado a Puerto Rico en el pasado AmeriCup, en la última ventana clasificatoria para este torneo o incluso en los Juegos Olímpicos París 2024 no fueron convocados por Arroyo para esta primera ventana. Pero, ¿dónde está cada uno de ellos?

Conditt IV, quien fue el centro titular de Puerto Rico en los eventos antes mencionados, se encuentra en China preparándose para el arranque de la temporada de la CBA con el Shanxi Zhongyu, que comienza la próxima semana.

Ysmael Romero, por su parte, atraviesa su primera campaña en Filipinas, donde está militando con el club Meralco Bolts. Hace unos días, fue nombrado Jugador del Mes de la East Asia Super League tras promediar un doble-doble de 24.3 puntos y 19.7 rebotes con una efectividad de 56.9 por ciento en sus tiros de campo por cotejo.

José Alvarado continúa en la NBA con los Pelicans de Nueva Orleans, que se encuentran en el sótano de la Conferencia del Oeste con marca de 3-19. Allí, Alvarado acumula una media de 8.9 unidades, 2.9 capturas y 2.9 asistencias en 21 desafíos.

André Curbelo fue dejado en libertad por el equipo israelí Ironi Ness Ziona, a pesar de haber firmado un contrato multianual. Esto debido a una lesión en la ingle que sufrió durante la pretemporada en octubre. Curbelo se encuentra en la isla, pero no estaba disponible porque sigue recuperándose de la lastimadura, informó a Primera Hora el licenciado Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Alfonso Plummer disputa su primera temporada en la Liga ACB de España, donde tiene un registro de nueve puntos por juego con el BAXI Manresa, un club de media tabla. Este torneo de baloncesto es considerado el más prestigioso a nivel global después de la NBA.

Ramses Meléndez, otro joven integrante del Equipo Nacional que juega con los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), también es un capitán, pero en Estados Unidos. Meléndez está probándose por primera vez como profesional fuera de Puerto Rico con los Capitanes de Ciudad México en la G League. Allí, tiene un promedio de 13.4 unidades, cinco rebotes y 1.7 asistencias por partido.

Ramses Meléndez durante su debut con la Selección Nacional en un amistoso contra República Dominicana. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Phillip Wheeler también está activo en la G League, pero con el Magic de Osceola, filial del Magic de Orlando. Wheeler, que milita en el BSN con los Piratas de Quebradillas, acumula una media de 11 tantos con 3.4 rebotes por compromiso.

Jordan Howard volverá a la CBA de China por segundo año consecutivo después de firmar con el club Hangzhou. En el torneo anterior, Howard vio acción con los Bayi Rockets, con quienes registró 18.5 puntos por juego.

Su hermano, Markus, atraviesa el segundo año de su contrato con el Baskonia en la ACB de España hasta 2028. Con el quinteto español, el menor de los Howard promedia 10.7 unidades con 1.3 asistencias.

Davon Reed, quien fue parte del seleccionado que representó a Puerto Rico en París 2024, se encuentra militando en la B2 League de Japón con el Fukuoka Rizing. Reed está anotando 10.9 tantos por encuentro en el torneo japonés.

Iván Gandía estuvo hace poco compitiendo en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional de República Dominicana con el Bameso, pero ya se encuentra en la isla.

Tanto Aleem Ford como Alexander Kappos han estado inactivos desde que finalizó la temporada 2025 del BSN. John Herrero, apoderado de los Criollos de Caguas, dijo a Primera Hora que Kappos recibió un acercamiento de Arroyo para formar parte de la convocatoria de esta primera ventana, pero no aceptó la invitación debido a un compromiso personal que ya tenía programado.

Tremont Waters, por su parte, sigue en proceso de recuperación de un desgarre del tendón de Aquiles que sufrió en febrero pasado, justo antes de la última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025. Waters fue el líder ofensivo de Puerto Rico en el pasado Mundial y en las Olimpiadas, por lo que su baja ha sido una sensible para el programa nacional.

La segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo se llevará a cabo del 26 de febrero al 2 de marzo y existe la posibilidad de que el explosivo armador esté disponible para ese entonces.