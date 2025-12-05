Matthew Lugo se paró en la caja de bateo para abrir el juego entre los Indios de Mayagüez y los Cangrejeros de Santurce la noche del jueves en el Estadio Hiram Bithorn. Con un conteo de tres bolas y dos strikes ante el derecho Adalberto Flores, el jardinero de 24 años no titubeó y conectó un sencillo por tercera base que cayó en el bosque izquierdo.

Era su primer partido en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) desde el 2022, luego de que las condiciones del tiempo obligaran a suspender los compromisos que tenían los Indios esta semana en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

“Me sentí superbién. Estaba bien emocionado de salir de ese primer juego. Los primeros dos se suspendieron en Mayagüez, así que estaba bien ansioso por empezar”, dijo Lugo a Primera Hora después del encuentro, en el que los Indios fueron castigados con 16 hits y cayeron 8-4 ante los líderes de la invernal.

El guardabosques manatieño confesó a este medio que originalmente tenía planificado jugar con Mayagüez en la pasada temporada. De haberlo hecho, habría sido campeón de “La Pro” a tan joven edad. Sin embargo, sus planes se cayeron cuando sufrió una fractura en uno de los dedos de la mano derecha antes del torneo.

Ahora, luego de probar por primera vez lo que es jugar en las Grandes Ligas con los Angels de Los Ángeles, recibió el visto bueno de la organización para integrarse a la tribu, donde compartirá con veteranos que ya lo han visto todo en ese nivel, como Martín “Machete” Maldonado y Eddie Rosario.

“Este año Anaheim quería que yo jugara para que practicara en mi defensa y mi bateo. También sentí que era una buena oportunidad porque aquí hay muchos veteranos de Grandes Ligas, que puedo aprender de ellos. Por eso decidí jugar este año”, compartió Lugo. “Uno siempre está contento de jugar aquí en Puerto Rico frente a tus familiares. Aquí estaba mi mamá, mi papá, mis tíos y mis primos. Lo bueno de Puerto Rico es eso: cuando estás allá afuera el parque está lleno, pero tu familia no está ahí contigo”.

El puertorriqueño fue ascendido a las Mayores a principios de mayo, luego de que el estelar jardinero Mike Trout sufriera una contusión ósea en la rodilla izquierda el 30 de abril. El joven guardabosques aprovechó la oportunidad y demostró rápidamente su poder con el madero, bateando para .375 en sus primeros seis partidos.

Una vez que Trout se recuperó y fue activado de la lista de lesionados, Lugo regresó a la filial de Triple-A. Poco después, volvió a ser llamado a la Gran Carpa, y terminó la campaña con promedio de .232, cuatro cuadrangulares y nueve carreras remolcadas en 31 juegos. Entiende que, para establecerse en las Grandes Ligas, necesita ser menos agresivo y controlar mejor la zona de strike.

“Como cualquier bateador joven, uno es superagresivo y piensa que le puede dar a todo. Yo diría que ahora mismo en lo que estoy trabajando es controlar la zona de strike e identificar los pitcheos con los que puedo hacer daño”, admitió el nuevo miembro de los Indios.

“Quizá en Grandes Ligas cambian los estadios y los fanáticos, pero yo digo que, si puedes mantener la calma y seguir tu plan de juego sin importar el escenario, vas a rendir. En el poco tiempo que estuve, sentí en mi corazón que puedo jugar y competir a ese nivel. Creo que, si logro controlar la zona, puedo hacerlo”, sostuvo.

Sueña con el Clásico

Lugo es sobrino de Carlos Beltrán y el cuarto egresado de la Carlos Beltrán Baseball Academy en llegar a las Mayores. Fue incluido en el roster de 40 de los Angels y está trabajando no solo para mantenerse en MLB, sino también por el sueño de representar a la isla en el Clásico Mundial de Béisbol.

Aunque su tío, el gerente general de la novena boricua, no le ha comentado si fue incluido en la lista de los 35 peloteros que sometió el miércoles la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPUR) a las Grandes Ligas.

“A mí no me han dicho nada, pero si me invitan, estoy disponible. He trabajado duro y me siento ready (listo) para el Clásico. Eso es una experiencia que todo pelotero puertorriqueño quiere vivir, especialmente este año que será en la isla. Me acuerdo cuando era chiquito, en 2013, y fui al Clásico para ver al equipo de Puerto Rico. Sería un honor para mí ser parte de eso”, compartió.