El lanzador puertorriqueño Emilio Pagán regresará a los Reds de Cincinnati tras firmar un contrato de $20 millones por dos años, informó el miércoles Mark Feinsand de MLB Network.

El acuerdo incluye una cláusula que permitiría a Pagán volver a la agencia libre de las Grandes Ligas en 2026. El pacto, pendiente a un examen físico, aún no ha sido oficializado por los Reds.

Reds, RHP Emilio Pagán agree to 2-year deal with an opt out after 2026, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/WyFRtUWMFG — MLB (@MLB) December 4, 2025

El derecho, de 34 años, se convirtió la pasada temporada en el cerrador principal de Cincinnati luego de la salida del también boricua Alexis Díaz.

Como consecuencia, logró 32 salvamentos, su nueva marca personal. Terminó con efectividad de 2.88 -la más baja de su carrera- en 68.2 entradas lanzadas, 81 ponches y un WHIP de 0.917. A lo largo de su carrera, ha vestido los uniformes de Seattle, Oakland, Tampa Bay, San Diego y Minnesota, y acumula una efectividad vitalicia de 3.66.

PUBLICIDAD

Pagán, quien podría formar parte del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, era uno de los boricuas más cotizados en la agencia libre. Edwin “Sugar” Díaz y Enrique “Kike” Hernández encabezan la lista de puertorriqueños que siguen disponibles en el mercado de agentes libres de MLB.

Otros que están activos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), como Alexis Díaz, Jorge López, Emmanuel “El Pulpo” Rivera, Eddie Rosario y José Miranda, también figuran en ese listado.