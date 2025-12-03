La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) entregó este miércoles a las Grandes Ligas la lista preliminar de 35 jugadores, como parte del proceso de conformación del Equipo Nacional para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, anunció el ente federativo en declaraciones escritas.

De acuerdo a la FBPR, el listado no podrá hacerse público hasta que MLB lo autorice.

“El proceso de reducir el ‘róster’ de 50 a 35 jugadores nunca es sencillo, porque sabemos que cada pelotero que queda fuera ha puesto esfuerzo, compromiso y corazón. Por eso, nos tomamos el tiempo de evaluar jugador por jugador con el mayor respeto, buscando siempre las mejores combinaciones que nos den la oportunidad más sólida de competir. Estamos satisfechos con el trabajo realizado y con el talento seleccionado en este segundo corte”, indicó el gerente general de Puerto Rico, Carlos Beltrán.

El próximo paso del proceso será la entrega del róster final de 30 jugadores, el cual deberá ser sometido antes del 3 de febrero de 2026.

“Ahora nos corresponde llevar el grupo a 30 jugadores, pero esa etapa la completaremos en febrero. Tanto este servidor como la Federación estamos trabajando con dedicación y transparencia para que esta experiencia de representar a Puerto Rico sea significativa y positiva para todos los participantes”, agregó Beltrán.

“Ya hemos recibido permisos de MLB para convocar a varios jugadores que han confirmado su participación, y continuamos en comunicación para obtener los permisos restantes. Es un proceso que toma tiempo, como ha ocurrido en torneos anteriores, pero seguimos adelante con paciencia, humildad y entusiasmo. Con el favor de Dios, nuestra meta sigue siendo la misma: representar dignamente a Puerto Rico y poner nuestro nombre en alto”, puntualizó Beltrán.

De otro lado, el presidente de la FBPRC, José Quiles, expresó sentirse satisfecho con el proceso.

“La confección de un equipo para un torneo de la magnitud del Clásico Mundial de Béisbol requiere planificación, análisis y un compromiso absoluto. Nuestro gerente general Carlos Beltrán, junto al gerente de operaciones Joey Solá y el director ejecutivo Efraín Williams, han realizado un trabajo serio, responsable y minucioso. Nos sentimos satisfechos con el proceso y confiamos en sus recomendaciones para presentar un equipo que represente dignamente a Puerto Rico”, sostuvo.

La isla albergará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan la primera ronda del Grupo A, en la que se medirán Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia, del 6 al 11 del próximo marzo.