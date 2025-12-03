La Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) tuvo acción completa el martes con los Caribes de San Sebastián, Gigantes de Adjuntas, Cafeteros de Yauco y Changos de Naranjito saliendo airosos en una jornada que apretó aún más la lucha por la clasificación.

En el Coliseo Luis Aymat Cardona, los bicampeones Caribes se apoyaron en 27 puntos de Pelegrín Vargas Jr., 19 de Corey Chavers, 11 de Mark Frazier y 10 de Ezequiel Cruz para superar en cinco sets a los Patriotas de Lares, 25-21, 25-15, 20-25, 26-28 y 15-11. Fue el tercer duelo entre ambos equipos esta temporada y, nuevamente, decidido en cinco parciales con victoria para San Sebastián.

Jair Santiago y Johan León sumaron 16 puntos cada uno por Lares, mientras Jonathan Rodríguez aportó 14 y Garrett Muagututia, 12. El colocador Luis Carlos Ruiz registró 31 asistencias, por 25 de su contraparte Howard García. Los Caribes (14-1) añadieron dos puntos y continúan en la cima con 37. Lares (9-6) se mantiene cuarto con 28.

Los Caribes siguen de líderes del torneo. ( Suministrada )

En Guaynabo, los locales Mets cedieron en cuatro sets ante los Gigantes de Adjuntas, 25-16, 25-17, 22-25 y 25-21, en el Coliseo Mario Morales. Adjuntas obtuvo los tres puntos y mejoró a 5-10 con 16 unidades, aferrándose al sexto puesto, el último de clasificación. Guaynabo cayó a 2-13 y sigue último con nueve. Cristian Encarnación lideró a los Gigantes con 19 puntos. Johansen Negrón marcó 13 por los Mets.

En Yauco, los Cafeteros defendieron su casa con un triunfo en tres parciales sobre los Plataneros de Corozal, 25-19, 25-23 y 25-21, en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras. Con los tres puntos, Yauco (11-4) empató con Corozal (10-5) en el segundo lugar, ambos con 29 unidades. Brandon Rattray anotó 15 puntos y Juan Felipe Castañeda añadió 13. Por Corozal, Jalen Penrose logró 17 y Spencer Olivier, 13.

En Carolina, los Changos se mantuvieron con vida al superar a los Gigantes de Carolina en cinco parciales, 25-21, 25-15, 20-25, 26-28 y 15-11, en el Coliseo Guillermo Angulo. Naranjito (4-11) sumó dos puntos para llegar a 15 y situarse séptimo, a un paso del último puesto clasificatorio. Carolina (5-10) permanece quinto con 17. Jackson Rivera y Clarke Godbold encabezaron la ofensiva con 23 puntos cada uno, mientras Cole Gillis aportó 15. Giomar Collazo anotó 19 por Carolina.

La acción continúa el jueves con Lares en Naranjito y Yauco en Adjuntas. El viernes jugarán Corozal en San Sebastián y Guaynabo en Carolina, todos a las 8 p.m.