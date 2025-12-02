Desde que el boricua Yadier Molina asumió el mando de los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) a mediados de noviembre, el equipo encontró cierta estabilidad para comenzar a pelear por uno de los puestos del medio de la tabla de posiciones.

Lo que fue un arranque preocupante de 5-11 en el último puesto de la tabla ha comenzado a transformarse de la mano de Molina. Previo a la jornada de este martes antes los Caribes de Anzoátegui, los Navegantes juegan para 18-20, en el séptimo lugar, igualados con los Cardenales de Lara.

La marca de Molina al frente de la novena es contundente con un 11-5.

El pasado domingo, Magallanes extendió su buen momento con un triunfo por marcador de 8-7 sobre los Tiburones de La Guaira.

“Estamos bien concentrados”, declaró Molina en las redes sociales del equipo tras su última victoria.

“Hay que seguir, no hemos hecho nada. Hay que seguir concentrado, enfocado y haciendo ajustes. Los muchachos están motivados, estamos trabajando fuerte con ellos: la defensa, la carrera de bases, ofensivamente. Estamos encima de ellos. Los muchachos están a bordo y esperamos seguir así”, agregó.

El doradeño tomó las riendas tras el despido de Eduardo Pérez por el lento inicio. En los seis juegos posteriores, Mario Lissón fungió como dirigente interino, a lo que Molina se reportaba al equipo.

Molina, quien ya había tenido su primera experiencia como piloto precisamente con los Navegantes en la temporada 2022-23, entonces se encargó de la escuadra cuando jugaban para 7-15.

En su debut como mánager tras una exitosa carrera como jugador, guió al equipo en aquella campaña hasta las semifinales. En la fase regular, concluyeron con récord de 29-27. A la temporada siguiente 2023-24, quedó campeón como dirigente de los Criollos de Caguas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Vamos a salir fuerte a competir cada semana. Nosotros no nos vamos a quitar y vamos juego a juego”, sostuvo, además, Molina.

Restan 18 choques

Cuando apenas restan 18 duelos de los 56 de las fase regular, los puestos en la tabla de posiciones muestran la lucha intensa por un espacio en la postemporada.

Los Tigres de Aragua están en la cima con 20-17; las Águilas del Zulia le siguen con 19-17, mientras que los Bravos de Margarita van terceros con 20-18. Los Caribes ocupan el cuarto puesto con 19-18. Más atrás, siguen los Tiburones (19-19), Cardenales (18-20), Navegantes (18-20) y los Leones del Caracas (16-20).

El formato d e la postemporada de la LVBP incluye una ronda de comodín y un R ound Robin . La ronda de comodín, a un máximo de dos partidos, la disputan los equipos en el quinto y sexto puesto por un boleto en el todos contra todos. Si la novena en el quinto lugar se alza con el triunfo en el primer juego, clasifica.

Los primeros cuatro equipos en la tabla avanzan directamente.