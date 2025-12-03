José Miranda conectó un cuadrangular y cinco lanzadores se combinaron para que los Criollos de Caguas blanquearan, 4-0, a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn.

A pesar del resultado, Santurce se mantiene en el primer la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con récord de 13-6. Caguas, por su parte, mejoró su marca a 8-11.

El principal protagonista sobre la loma fue Dereck Rodríguez (1-1), quien se adjudicó el triunfo al no permitir carreras en cinco episodios. El derecho toleró un indiscutible, propinó dos ponches y embasó a dos bateadores.

PUBLICIDAD

A su trabajo le dieron continuidad sus compañeros Giovanni Morán, Luke Taggart, Roel Ramírez y José Espada. Este último serpentinero se apuntó su tercer salvamento.

Un doble del novato Gustavo Meléndez a lo profundo del jardín derecho abrió las puertas del plato para los Criollos en la quinta entrada. Fue el segundo doblete en el episodio y el tercer indiscutible del partido conectado por los Criollos ante el abridor de los Cangrejeros, Daryl Thompson. El otro batazo de dos almohadillas fue de Luis Vázquez al inicio del orden de bateo.

Los Criollos también hicieron suyo el sexto episodio cuando otro doble, esta vez de Nelson Velázquez, ante Alexis Díaz remolcó dos carreras para colocar el partido a su favor 3-0. En su primer partido de la temporada, Díaz permitió las dos carreras, toleró tres indiscutibles, ponchó a dos bateadores y dio una base por bolas en dos tercios de entrada.

El cuadrangular de Miranda por el jardín izquierdo colocó la pizarra 4-0 en la novena entrada. Por otro lado, en su debut con Santurce, Edwin Arroyo bateó de 2-1 con una base por bolas.

El derecho Darryl Thompson (0-2) cargó con el revés al permitir una carrera en cinco episodios, en los que también dio paso a un indiscutible, caminó a dos bateadores y ponchó a otros tres.

Victoria ponceña a punta de cuadrangulares

En en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, el antesalista John Montes y los jardineros Jacob Berry y Dalton Guthrie se fueron para la calle para guiar a los Leones de Ponce a una victoria, 8-4, sobre los Gigantes de Carolina.

PUBLICIDAD

No fue el mejor partido para el pitcheo del equipo carolinense, que ahora tiene marca de 8-11. Ponce, en cambio, se mantiene sólido en el segundo lugar con un registro de 11-7 con juego y medio de diferencia del tercer puesto, que es ocupado por Carolina y Caguas.

Los Leones madrugaron temprano a los Gigantes cuando anotaron dos carreras en la primera oportunidad al bate de su alineación. La primera de ellas llegó cuando su serpentinero Eduardo Rivera realizó un lanzamiento desviado luego de un out y con corredores en las esquinas. La segunda fue producto de un sencillo de Jacob Berry.

El cuadrangular solitario de Montes, ante los envíos de Miguel Ausua, por encima del jardín derecho aumentó la ventaja de Ponce 3-0 en la segunda entrada.

La producción de la novena sureña continuó en un tercer acto en el que el descontrol se apoderó de los serpentineros Ausua y José Cruz, Entre los dos dieron cuatro boletos gratis a la inicial y los Leones hicieron una raya más para el 4-0.

Carolina marcó su primera carrera del partido con un elevado de sacrificio de Johnathan Rodríguez en la quinta entrada. Sin embargo, Ponce recuperó el terreno perdido cuando, en la parte baja, Berry conectó un cuadrangular para poner el partido 5-1.

En la sexta entrada, los Gigantes volvieron a la carga y con un ramillete de tres carreras -producto de un doble de Sabin Ceballos y un sencillo de Abimelec Ortiz- se acercaron a los Leones 5-4.

La octava entrada fue productiva para los Leones luego de anotar tres carreras -con un cuadrangular de dos carreras de Guthrie y un hit de Alex Dickerson- para aumentar su ventaja, 8-4.

PUBLICIDAD

La victoria fue para el zurdo Julio Torres (1-0) al no permitir anotaciones en dos entradas, mientras que la derrota fue para Rivera (0-1), quien dio paso a dos carreras en una entrada.

Suspenden en Mayagüez por lluvia

El partido entre los Indios de Mayagüez y los Senadores de San Juan fue suspendido por las inclemencias del tiempo que se presentaron en el área del Isidoro “Cholo” García.

El desafío se jugará el viernes, 26 de diciembre como parte de una doble jornada que comenzará a las 4:21 p.m. Los dos juegos que se disputarán ese día serán a siete entradas.

La acción de “La Pro” continuará este miércoles, con un partido reasignado a siete entradas entre los Leones y los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García. El juego podrá verse, a partir de las 7:00 p.m., a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.