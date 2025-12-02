Los Cangrejeros de Santurce anunciaron la activación del campocorto Edwin Arroyo, considerado uno de los principales prospectos boricuas en el béisbol organizado, y del lanzador derecho Alexis Díaz.

Ambos jugadores estarán disponibles desde la jornada del miércoles de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), fortaleciendo significativamente el roster capitalino en áreas clave del juego. Arroyo se integra para aportar su defensa de élite, velocidad y capacidad ofensiva en el cuadro, mientras que Díaz —reconocido por su poderío y consistencia en la lomita— añadirá profundidad inmediata al bullpen con su probado dominio frente a bateadores de alto nivel.

Asimismo, la novena capitalina confirmó la incorporación del importado Collin Wiles, un brazo experimentado con historial en el sistema de MLB que llega para aportar estabilidad y entradas de calidad desde la rotación.