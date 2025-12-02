El asistente del gerente general y ejecutivo de los Red Sox de Boston, Eddie Romero, visitó el Estadio Yldefonso Solá Morales, donde compartió con la gerencia de los Criollos de Caguas y resaltó la estrecha relación entre la organización cagüeña y la prestigiosa franquicia de las Grandes Ligas.

Durante su visita, Romero confirmó además la llegada del jugador del cuadro Kristian Campbell, quien debutó este año en las Mayores con los Red Sox.

“Es un invierno importante para Kristian Campbell. Va a parar unos días en Fort Myers para seguir su entrenamiento, y de ahí viene a Caguas. Queremos que tenga turnos, que vea ‘live pitching’ y continúe los ajustes que ha estado trabajando. Tiene un potencial enorme y puede ser una pieza clave para nosotros en 2026”, dijo Romero.

Campbell estará en uniforme de los Criollos desde el 6 de diciembre, informó el gerente general Jesús “Motorita” Feliciano. Su rol en los primeros días será de bateador designado y luego jugará en varias posiciones, incluyendo los jardines.

El jugador es considerado un talento de alto potencial dentro de la organización de Boston. De 23 años, el pelotero es uno de los principales prospectos de los Red Sox.

Romero expresó sentirse honrado de estar en Caguas.

“Siempre me encanta venir a Puerto Rico. Aquí está mi gente, mi familia y muchos compañeros de trabajo. El ambiente es tremendo y el béisbol en Puerto Rico vive un gran momento”, afirmó.

El ejecutivo subrayó la confianza que Boston mantiene en la organización de los Criollos, donde históricamente han enviado prospectos a continuar su desarrollo invernal. Mencionó la presencia de figuras vinculadas a los Red Sox como el dirigente de Caguas y coach de banca de Boston, Ramón Vázquez, además de los coaches Juanchi Nieves y Edgar Pérez, quienes han trabajado de cerca con Boston. También resaltó los lazos del dirigente de los Red Sox, Alex Cora, con el equipo de su pueblo.

“Llevamos años desarrollando jugadores aquí, y confiamos en el trabajo que hace esta franquicia. Sabemos que los jugadores que enviamos como Wyatt Olds, Brendan Cellucci y ahora Kristian Campbell y Jovani Morán, vienen a un lugar donde serán bien dirigidos y bien tratados”, puntualizó.

De igual forma, resaltó el rol del gerente general de los Criollos, Jesús ‘Motorita’ Feliciano y el presidente de la franquicia, Raúl Rodríguez.

Recordó que otros peloteros de la organización como Jarren Duran y Ceddanne Rafaela. “Todos han regresado agradecidos. Eso dice mucho del trato que reciben aquí y del ambiente profesional que ofrece la gerencia de los Criollos”, añadió.