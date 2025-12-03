San Francisco. Shai Gilgeous-Alexander anotó 38 puntos y logró un triple clave con 3:34 minutos por jugar, Jalen Williams añadió 22 unidades y seis asistencias, y el Thunder de Oklahoma City resistió para doblegar el martes 124-112 a unos determinados Warriors de Golden State.

Chet Holmgren encestó un triple decisivo con 6:02 minutos restantes y terminó con 21 puntos y ocho rebotes para los campeones defensores.

Brandin Podziemski anotó 17 puntos y Seth Curry añadió 14 en su debut con los Warriors, mientras su hermano mayor Stephen Curry estuvo fuera por segundo encuentro consecutivo debido a un hematoma en el cuádriceps izquierdo y una distensión muscular sufrida el miércoles pasado contra Houston.

El rebote y enceste de Pat Spencer con 2:26 minutos por jugar en el tercer cuarto acercó a Golden State a 81-79. Su triple en la siguiente posesión dejó la diferencia en un punto, y empató su récord personal con 17 tamtps además de seis asistencias.

El triple de Podziemski al final del tercer cuarto acercó a los Warriors a 91-88.

Jimmy Butler no jugó la segunda mitad por Golden State debido a una molestia en la rodilla izquierda. Comenzó a pesar de estar en duda por un hematoma en el glúteo izquierdo tras una caída aparatosa en el encuentro del sábado, un triunfo sobre los Pelicans. Se movió de manera incómoda bajo la canasta y perdió su zapato izquierdo a mitad del segundo cuarto, renqueando después.

Jalen Brown, base de los Celtics de Boston, avanza hacia la cesta frente al dominicano Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, en el duelo del martes 2 de diciembre de 2025 (AP Foto/Charles Krupa) ( Charles Krupa )

Celtics se imponen 123-117 sobre los Knicks

Boston. Jaylen Brown anotó 42 puntos, su máximo número de la temporada, y finiquitó el partido con una volcada en los últimos segundos para que los Celtics de Boston se impusieran el martes 123-117 a los Knicks de Nueva York, en una revancha de la última semifinal de la Conferencia Este.

Derrick White anotó siete de sus 22 puntos en los últimos cuatro minutos, después de que los Celtics repelieron un ataque de Nueva York que redujo una desventaja de 15 tantos a 102-99. Jordan Walsh sumó seis unidades y cinco rebotes en el último cuarto por Boston.

Mikal Bridges anotó 17 de sus 35 unidades en el cuarto período y acertó ocho de 12 desde la línea de tres puntos en total. El dominicano Karl-Anthony Towns añadió 29 tantos por los Knicks, que habían ganado cuatro duelos seguidos.

Boston ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, venciendo a cuatro de los seis mejores equipos de la Conferencia Este.

Los Knicks comenzaron colocándose adelante por 17-4 y ganaban por 39-25 antes de que Boston anotara los siguientes 12 puntos y luego sumara siete seguidos, tomando una ventaja de 47-46 con una volcada de Brown que despertó a la multitud. Brown anotó 18 puntos en el segundo cuarto y 15 en el tercero.