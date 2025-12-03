Los nombres de los atletas boricuas José Figueroa y Gladymar Torres aparecieron entre los nominados a los Panam Sports Awards 2025, en una edición que reconoce las actuaciones en los pasados Juegos Panamericanos Júnior Asunción.

Figueroa, quien conquistó el oro en los 200 metros y estableció récord panamericano junior, competirá por el galardón de Mejor Atleta Júnior Masculino.

Torres, por su parte, fue nominada en la categoría de Fair Play, premio que honra la integridad de un atleta.

“Estamos muy orgullosos con lo que ha significado la creación de estos Juegos Panamericanos Junior. Durante estos años hemos visto la progresión que han tenido muchos deportistas. Muchos de los atletas que brillaron en Cali 2021, triunfaron en Santiago 2023 y después en París 2024. Y este año se dio que muchos de los que triunfaron en ASU2025, meses después, lograron podios mundiales, tal es el caso de Stefany Cuadrado y Natalia Linares de Colombia o de Henrique Marques de Brasil. Resultados que reflejan que vamos por el camino correcto”, expresó el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, en declaraciones escritas

La votación digital, disponible a través de www.panamsports.org, inició este martes y se extenderá hasta el 21 de diciembre a las 11:59 p.m.

Además de las categorías en las que están los puertorriqueños, premiarán a la Mejor Atleta Femenina, Premio al Logro Deportivo, Mejor Equipo Masculino, Mejor Equipo Femenino y Atleta Influencer.