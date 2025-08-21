El boricua José Figueroa se coronó el jueves campeón de los 200 metros de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la pista del Estadio de Atletismo del Comité Olímpico paraguayo.

El velocista boricua detuvo el reloj en 20.16 segundos, tiempo que no solo le aseguró la primera posición, sino que le permitió establecer un récord en las justas.

Figueroa impuso, a su vez, una nueva marca nacional para Puerto Rico y consiguió su clasificación directa al Mundial de Atletismo 2025, que se celebrará en septiembre.

Para los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, Figueroa había finalizado con el noveno mejor tiempo en los 200m (21.33).

Figueroa había asegurado su lugar en la final tras dominar su serie semifinal con 20.80, el tercer mejor tiempo clasificatorio.