Elysia Hernández-García conquista el oro en el karate de Asunción 2025
La boricua sumó la cuarta presea dorada para la isla.
La boricua Elysia Hernández-García se coronó el jueves campeona en la categoría de kumite -68 kilogramos del karate de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al derrotar 6-2 a la venezolana Marena Juncosa.
Con el triunfo aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y le dio a la isla su cuarta presea dorada.
Hernández- García dominó la fase de grupos con un récord invictor de 3-0, venciendo a Muriel Ubeda de Nicaragua (3-1); Roberta Lopes de Brasil (1-0); y Ella Crowle de Canadá (3-1). Terminó en el primer puesto del Grupo A.
En semifinales, superó de forma a la mexicana Ana Muñoz, 9-1, asegurando su pase al combate por el título.
