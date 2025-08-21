La boricua Elysia Hernández-García se coronó el jueves campeona en la categoría de kumite -68 kilogramos del karate de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al derrotar 6-2 a la venezolana Marena Juncosa.

Con el triunfo aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y le dio a la isla su cuarta presea dorada.

Hernández- García dominó la fase de grupos con un récord invictor de 3-0, venciendo a Muriel Ubeda de Nicaragua (3-1); Roberta Lopes de Brasil (1-0); y Ella Crowle de Canadá (3-1). Terminó en el primer puesto del Grupo A.

En semifinales, superó de forma a la mexicana Ana Muñoz, 9-1, asegurando su pase al combate por el título.