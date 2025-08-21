Las Grandes Ligas anunciaron hoy jueves la nueva fase de su campaña para el mercado latino “El Béisbol es otra cosa”, una celebración de la herencia y la trayectoria de estrellas que hoy marcan el juego con su talento. En la misma destaca el talento del premiado artista puertorriqueño Lin-Manuel Miranda así como el destacado salsero boricua Gilberto Santa Rosa.

La iniciativa incluye tres anuncios dedicados a Ronald Acuña Jr. de los Atlanta Braves, Francisco Lindor de los Mets de Nueva York y Fernando Tatis Jr. de los San Diego Padres, narrados por Miranda y ambientados en miniaturas creadas por el artista puertorriqueño Danny Cortés.

Cada historia conecta la pasión beisbolera con la música y la cultura de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. La influencer dominicana Jess Judith, el salsero Gilberto Santa Rosa y el músico venezolano Beto Montenegro aportan ritmo y tradición, reforzando el mensaje de que el béisbol es más que un deporte: es identidad compartida.

El viaje de Ronald Acuña Jr., desde La Sabana, Venezuela, refleja orgullo y determinación. La campaña muestra cómo su espíritu competitivo se forjó jugando con su hermano Luisángel y cómo su talento lo llevó a convertirse en Jugador Más Valioso, símbolo de la fuerza del béisbol venezolano.

En Francisco Lindor, la campaña resalta los campos soleados de Caguas y los ritmos caribeños que acompañaron sus primeros pasos. Su historia encarna resiliencia y optimismo, valores que han hecho del «Sr. Sonrisa» un ícono dentro y fuera del diamante, orgulloso de sus raíces taínas y puertorriqueñas.

Fernando Tatis Jr., por su parte, revive la herencia de San Pedro de Macorís, cuna de decenas de ligamayoristas. Inspirado por su padre y moldeado en los barrios de su ciudad, “El Niño” aporta energía y un estilo electrizante que lo convierten en una de las figuras más dinámicas del béisbol actual.

A partir de septiembre, México tendrá su propio homenaje con un anuncio dedicado al legendario Fernando Valenzuela, cuya “Fernandomanía” transformó el juego en los años 80. Narrado por la cantante Melissa Robles, recordará el ascenso del sonorense y destacará a figuras actuales como Alejandro Kirk, Andrés Muñoz, Isaac Paredes y Luis Urías.

Con esta campaña, desarrollada junto a la agencia multicultural Remezcla, la MLB reafirma que el béisbol es un reflejo de la cultura latina, uniendo generaciones y fronteras bajo la misma pasión.