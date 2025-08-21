La Selección Nacional de Voleibol femenino arranca este viernes su máxima cita internacional en el inicio del Mundial, torneo que reúne a 32 equipos nacionales y que se celebrará en cuatro ciudades de Tailandia.

Las boricuas forman parte del Grupo C, en el que debutarán frente a Francia en su primer desafío de la fase inicial a las 5:00 a.m. (hora de la isla).

El “grupo difícil”, de acuerdo al dirigente boricua, Juan Carlos Núñez, también incluye a Grecia y Brasil, con los que jugarán el domingo y martes, respectivamente. Los sextetos están repartidos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno.

Puerto Rico anticipa una ronda exigente en su aspiración de avanzar a la segunda etapa. El formato del Mundial establece que los dos mejores clasificados de cada grupo al cierre de la primera fase obtendrán su pase a los octavos de final. A partir de ahí, las llaves se definirán por eliminación directa hasta llegar al choque de campeonato.

“Es un pool un difícil para nosotros, que a duras penas, son pocas las veces que cruzamos con estos equipos (europeos). Estos equipos vienen con una gran preparación con juegos de nivel", comentó Núñez a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

Brasil, de un lado, llega al torneo tras finalizar con el subcampeonato de la Liga de Naciones, que se celebró el pasado junio y julio. Mientras, Francia terminó en la novena posición del evento. Puerto Rico nunca ha logrado la clasificación a esta competencia.

Las puertorriqueñas, por su parte, vienen de conseguir la medalla de bronce en la Copa Panamericana a inicios de agosto en suelo mexicano. En el Final Four de Norceca, que se llevó a cabo en julio en el Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí, las boricuas conquistaron el oro.

En el ranking global, Puerto Rico -en el decimooctavo puesto- solo supera a Grecia, que ocupa la trigesimoprimera posición. Las brasileñas y francesas están en el segundo y decimoquinto lugar, respectivamente.

“Los juegos que nosotros tuvimos en la Copa Panamericana fue para buscar la manera de subir nuestro el nivel para entonces obtener victorias aquí (en Tailandia). Tenemos que jugar un gran nivel, no es que sea fácil, pero tampoco es imposible”, sostuvo el técnico.

“Trataremos de hacer el mejor esfuerzo posible, sabiendo el nivel donde estamos. Seguimos con nuestras expectativas y los objetivos que nos propusimos antes de iniciar el verano”, dijo.

Un largo viaje

Las boricuas arribaron a Tailandia la noche del martes. El miércoles tuvieron una primera práctica enfocada en activar el cuerpo tras un largo viaje de unas 29 horas aproximadamente. La mañana del jueves ya se estrenaron pensando en las francesas.

Antes del choque el viernes, Núñez aseguró que tendrán otro entrenamiento.

“Ellas están conscientes en el nivel donde estamos. Yo entiendo que hasta ahora, antes de tocar el primer balón, el ánimo de los dos entrenamientos que hemos tenido ha sido positivo”, afirmó.

“Se ve que quieren buscar la manera de como podemos estar mejor preparados mentalmente”, sentenció el dirigente.

Puerto Rico tuvo, a su vez, una sección de videos del equipo francés.