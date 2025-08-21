Los corredores boricuas José Figueroa y Miguel Ángel Pantojas correrán hoy jueves en las finales de sus respectivos eventos, los 200 y 800 metros del campeonato de atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay.

Figueroa avanzó a la final ayer al dominar su serie de los 200 metros con tiempo de 20.80 segundos, suficiente para avanzar con el tercer mejor registro general. El velocista boricua disputará la final hoy a las 5:20 p.m. (hora de Puerto Rico).

🇵🇷🔥 ¡OTRA FINAL BORICUA EN EL ATLETISMO!



José Figueroa voló en la pista y se clasificó a la final de los 200m lisos tras ganar su semifinal con 20.80s ⏱️. Ese tiempo lo coloca con la 3ra mejor marca de todos los competidores.



📅 La gran final será mañana jueves a las 5:20pm… pic.twitter.com/tobtBtM0u7 — Comité Olímpico PUR (@ComiteOlimpico) August 20, 2025

Por su parte, Pantojas se impuso en su serie semifinal de los 800 metros con marca de 1:49.79 minutos, el mejor tiempo entre todos los clasificados. Buscará medalla en la final del viernes a las 4:20 p.m.

En los 400 metros con vallas, Yan Manuel Vázquez ocupó el quinto lugar con 50.39 y Michael Olasio cerró octavo con 52.40, ambos logrando diploma panamericano al quedar entre los mejores ocho de la competencia.