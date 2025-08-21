El tenis de mesa de Puerto Rico volvió a ser protagonista en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al clasificar a semifinales tanto en la rama femenina como en la masculina de la competencia por equipos, resultados que aseguran al menos dos nuevas medallas para la delegación nacional.

En la fase de grupos, las féminas dominaron con marca invicta de 3-0 y se quedaron con el liderato del Grupo C tras superar a República Dominicana, 3-0. Kristal Meléndez, Edmarie León y la dupla boricua resolvieron sus encuentros en sets corridos.

El equipo masculino también avanzó con paso perfecto (3-0) en el Grupo B, imponiéndose a Santa Lucía. Enrique Ríos, Steven Moreno y la pareja nacional concretaron la barrida en tres parciales cada uno.

Enrique Ríos y Steven Moreno. ( RODOLFO JIMÉNEZ )

Ya en cuartos de final, Puerto Rico venció a Canadá en la rama femenina en una serie intensa que León cerró con triunfo en tres sets. El cruce de semifinal es hoy frente a Estados Unidos.

En la rama masculina, la selección derrotó 3-0 a Argentina, con victorias de Ríos, Moreno y la dupla nacional. El próximo reto será en la mañana de hoy.

Con estas dos preseas aseguradas, el tenis de mesa suma ya siete medallas en Asunción 2025 y se consolida como el deporte más exitoso de la delegación boricua en la justa juvenil continental.

Medallistas de Puerto Rico en Tenis de Mesa – Asunción 2025

🥇 Oro: Edmarie León – Individual Femenino

🥈 Plata: Kristal Meléndez / Edmarie León – Dobles Femenino

🥈 Plata: Enrique Ríos / Kristal Meléndez – Dobles Mixtos

🥉 Bronce: Steven Moreno – Individual Masculino

🥉 Bronce: Steven Moreno / Edmarie León – Dobles Mixtos

Medallas aseguradas: Equipo Femenino y Equipo Masculino