Los estelares lanzadores zurdos Luis Cintrón y Ryan Muñoz protagonizarán este viernes el tercer juego de la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A, a las 8:00 p.m. en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.

Este será el primero de tres partidos programados para el fin de semana, que podrían definir al nuevo campeón del torneo.

El ganador del viernes tomará la delantera 2-1 en la serie y quedará a mitad de camino en la ruta hacia la corona.

Cintrón lanzó cuatro entradas en cero en relevo por los Mulos en el primer encuentro, en sustitución del derecho Héctor Quiñones. Aunque no tuvo decisión, su labor mantuvo en la pelea a Juncos, que terminó cayendo 2-0 ante Patillas. Este año, el zurdo de Juncos registra marca de 10-2, con efectividad de 1.63 en 99.1 entradas lanzadas.

Por su parte, Muñoz fue la figura del triunfo de los Leones en el primer desafío de la serie, con una brillante labor de siete entradas en cero. El zurdo de los Leones intentará repetir esa destacada apertura para acercar a su equipo a la conquista de su primer campeonato en 57 años de historia. Su marca este año es de 8-2, con efectividad de 2.62 en 68.2 episodios.

La acción continuará este sábado con el cuarto juego de la serie, a las 7:30 p.m. en el Estadio Mariano “Nini” Meaux de Juncos.

El domingo, la serie regresa a Ponce para el quinto encuentro, desde las 6:00 p.m.

Los Leones persiguen su primer título nacional, mientras los Mulos buscan consolidar su liderato histórico con el undécimo cetro de su trayectoria.

Los boletos para los partidos están disponibles en la plataforma EventosPR.com. Todos los juegos son transmitidos en vivo por WIPR Canal 6.