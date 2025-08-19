El brazo del derecho de los Mulos, Rubén Ramírez, fue el gran protagonista para que Juncos se llevará el segundo choque de la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A ante los Leones de Patillas el lunes.

Con un dominio absoluto desde la loma, Ramírez lanzó la ruta completa y limitó la ofensiva de Patillas, que en el primer choque del baile de coronación el pasado viernes había lucido efectiva con 10 imparables.

Para el segundo partido, Patillas apenas pudo conectar cuatro inatrapables tras no encontrar la manera de descifrar los envíos de Ramírez.

PUBLICIDAD

Los Mulos aprovecharon y empataron la batalla a un triunfo por bando con la ayuda, a su vez, de un imparable impulsador de dos carreras de Luis Román.

La lucha se traslada el viernes al Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce, hogar de los Leones para esta etapa, para el tercer encuentro. La serie es al mejor de siete duelos.

“Nos toca reorganizarnos nuevamente, ir el miércoles a practicar y volver el viernes a tratar de sacar esa victoria”, expresó a Primera Hora el dirigente de los Leones, Félix “Picor” Santana, tras el revés.

“Es cuestión de salir a defender lo que vaya a ser nuestra casa, sea Ponce, Patillas, sea en Marte, sea en Vieques o en Culebra. Los muchachos están tranquilos”, agregó.

Santana confirmó a este medio que el lanzador Ryan Muñoz abrirá el tercer juego. Muñoz fue el lanzador ganador del primer encuentro de la serie al lanzar por periodo de siete entradas y permitir tres hits, regalar dos boletos y ponchar a seis rivales. Patillas blanqueó por marcador 2-0 a Juncos.

El estratega melenudo aseguró que su ace Sidney Duprey, que sufre una lesión en su espalda baja, podría aparecer en el montículo el sábado o domingo. “Si Dios permite".

El dirigente de los Mulos, Raúl Casanova, de otro lado, reconoció a este medio que el triunfo para igualar la serie se cimentó en la labor monticular, factor que los ha guiado a lo largo de toda la temporada. No obstante, recalcó que su equipo debe ser más agresivo para llegar a base.

PUBLICIDAD

Juncos sumó cinco imparables en el primer choque y cinco más en el segundo.

“Sabemos y estamos bien conscientes de que el equipo de patillas viene bien inspirado. Un equipo muy bueno y bien dirigido. No se nos va a hacer nada de fácil”, comentó Casanova.

El piloto del Valenciano adelantó que Luis Cintrón será su carta de presentación para el tercer choque.

Cintrón asumió un rol de relevista en el primer partido, en el que lanzó cuatro entradas y accedió a tres indiscutibles. Abanicó a dos.

“Esperamos el viernes Cintrón sea el Luis Cintrón que cada uno de nosotros estamos acostumbrados a ver. Que nos dé por lo menos seis a siete entradas para usar ese bullpen de nosotros, que es muy bueno y quiero usarlo", dijo, refiriéndose a los relevistas Nelvin Fuentes y Kenny Burgos.