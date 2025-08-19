Los Mulos de Juncos reaccionaron el lunes con una victoria 2-0 ante los Leones de Patillas para empatar a uno por bando la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en el Estadio Mariano “Nini” Meaux.

El abridor de los Mulos, Rubén Ramírez, maniató los bates de sus rivales la ruta completa para apuntarse el triunfo vía blanqueada. Ramírez regaló tan solo un boleto, permitió cuatro imparables y abanicó a cinco.

“Me preguntaron cómo me sentía como en la octava entrada, que tenía a mis compañeros del bullpen disponible en todo caso, pero me dieron la confianza para terminar el juego completo. Esta victoria nos lleva en marcha para el próximo juego para el viernes", manifestó Ramírez a Primera Hora tras el triunfo.

La serie del baile de coronación continuará el viernes con el tercer choque en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, hogar de los Leones para esta etapa.

Con las bases llenas y dos eliminados, Luis Román conectó una roleta por encima del montículo que impulsó las dos carreras de los Mulos en la tercera entrada. Juncos dejó escapar la posibilidad de ampliar la ventaja cuando Aldo Méndez fue forzado en el plato para el tercer out.

Así las cosas, los locales lograron acabar con la sequía y anotaron por primera vez en 20 entradas consecutivas frente a los Leones y ante más de 1,800 fanáticos.

“Era importante que nosotros pudiéramos defender la casa y específicamente un juego así, como ellos nos hicieron a nosotros en Ponce. La serie, yo creo que va a estar todo el tiempo cerrada; buenos pitcheos y buenas defensas. La victoria de hoy, nos da un respiro”, expresó el dirigente de los Mulos, Raúl Casanova, a este medio.

“La gloria y la honra para el Señor por esta gran bendición y este regalito que nos dio en el día de hoy (lunes)”, agregó.

En la parte alta de la cuarta entrada, los Leones colocaron corredores en primera y segunda base. No obstante, la amenaza se detuvo cuando Edgardo Báez pegó un elevado que para el segundo out, y Jeffrey Domínguez, que se había despegado de la intermedia, fue sorprendido por el campocorto Joel Fuentes para completar la doble matanza.

En su intento por acortar la ventaja, en el séptimo capítulo, Osvaldo “Ozzie” Martínez pegó un toque frente al plato para adelantar a Domínguez hacia la segunda base, pero este fue puesto de out con un disparo del receptor Jan Rivera a Fuentes.

Poco después, Patillas apagó las esperanzas con una doble jugada tras otro bombo de Báez.

“No tuvimos la victoria, que era lo más que queríamos, pero sabíamos la calidad de juego que iba a pasar. Rubén Ramírez hizo un magnífico trabajo como es la calidad que nos tiene acostumbrados. Tratamos de atacarlo, pero no puedo decir que corrió con suerte”, aseveró, de otra parte, el piloto de los Leones, Félix “Picor” Santana, a este diario.

Los Mulos volvieron a generar peligro en la octava entrada al llenar las bases tras un sencillo de Méndez, un boleto a Román y un pelotazo a Jan Carlos Ortiz por parte del relevista Héctor Rodríguez.

Acto seguido, Rodríguez fue sustituido por Adiel Figueroa, quien salió de aprieto al dominar a Rivera con una línea por el campocorto para el tercer out.

El revés fue para el abridor melenudo Luis Ayala, que en siete episodios accedió a cuatro indiscutibles, una base por bola y ponchó a uno.