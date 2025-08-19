Puerto Rico volvió a lo más alto del podio luego que Edmarie León se proclamara campeona panamericana junior en el torneo individual femenino de tenis de mesa de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al vencer de manera contundente a la canadiense Natalie Chan en cuatro parciales seguidos (11-6, 11-2, 11-5, 11-8).

Con esta presea dorada, Edmarie sumó su tercera medalla en Asunción 2025, tras la plata conseguida en dobles femeninos junto a Kristal Meléndez y el bronce en dobles mixtos con Steven Moreno.

En el torneo individual masculino, el abanderado Steven Moreno aseguró la medalla de bronce tras caer en semifinales ante Nandan Naresh (USA), cerrando su paso individual con dos preseas: bronce individual y bronce en dobles mixtos con la propia Edmarie.

Con estos logros, Puerto Rico alcanza ya 12 medallas en Asunción 2025, continuando con una histórica cosecha para la delegación boricua.