La boricua Ángela Whitley y la brasileña Rosemarie Amorim protagonizarán el 30 de agosto en la isla la primera batalla por un título mundial de Muay Thai en la segunda edición del Clásico del Norte.

El Coliseo Pedro Rodríguez Gaya de Cataño será el escenario donde las peleadoras se midan por la faja wélter del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés). Será el segundo encuentro entre las púgiles que el pasado mayo lucharon por un título internacional.

Whitley se alzó con el triunfo en una aparente controversial determinación.

“Pelearon anteriormente en el Clásico del Oeste por el título internacional y gano Ángela en una decisión que -por la prensa- ha sido catalogada como controversial. Dado que esa es la opinión pública y no queríamos dejarlo sin contestar, ambas atleta van a tener la oportunidad de probar quién realmente quiere esto”, expresó el presidente de la Federación de Muay Thai de Puerto Rico, Paul Rossy, en la conferencia de prensa del evento el jueves.

Esta disciplina es un boxeo tailandés, conocido como “el arte de las ocho extremidades”, que utiliza puños, codos, rodillas y pies para golpear y defenderse.

La velada contará, además, con otros 17 combates de aficionados, en los que sobresale la del boricua Francisco Rodríguez y el estadounidense Jack Birge.

“A mí me gusta enfocarme en mí. No me gusta pensar en el contrincante en que va a hacer o no va a hacer”, expresó, de otro lado, Rodríguez.

“El muchacho tiene más experiencia, es más joven y más grande. (Estoy) esperando que venga con más fuerza, mucha rapidez y energía, pero estoy entrenando con compañeros que son así (como él)”, aseguró.

Asimismo, la puertorriqueña Sara Marrero, que hizo historia al consagrarse campeona en las 112 libras del Thai Boxing Association World Championship (TBA), el pasado junio, se enfrentará a la también boricua Gabriela “Gabby” Sandoval.

Sandoval, de otro lado, es medallista de plata del Campeonato Panamericano de Muay Thai, que se celebró el pasado febrero en México.

“Estoy superemocionada que va a ser una cartelera con varias peleas de mujeres que no se suelen ver en el Muay Thai. Estamos rompiendo barreras y haciendo historia... va a ser una noche llena de acción, si todos los atletas están como yo, van a estar preparados”, manifestó Marrero con marca de 4-0.