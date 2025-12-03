Chris Paul ha anunciado que los Clippers de Los Ángeles Clippers lo han enviado a su casa tras su gira actual, lo que supone un giro inesperado en la que se espera sea la última temporada del veterano base en la NBA.

“Me acabo de enterar de que me envían a casa”, publicó Paul en redes sociales alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles, añadiendo un emoji de paz.

Los Clippers, que atraviesan momentos difíciles, se encuentran en Atlanta para un partido como visitantes contra los Hawks el miércoles por la noche. Los Ángeles perdió en Miami el lunes por la noche, quedando con un récord de 5-16 en un inicio de temporada tremendamente decepcionante.

Paul, de 40 años, está jugando su 21ra temporada en la NBA, y el mes pasado insinuó con vehemencia que sería la última. El 12 veces All-Star y dos veces medallista de oro olímpico ha sido seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-NBA y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA con 12,552 asistencias. Fue el primer jugador en anotar al menos 20,000 puntos y registrar al menos 10,000 asistencias.

Se convirtió posiblemente en el jugador más destacado en la historia de la franquicia de los Clippers, al liderar al equipo a seis temporadas ganadoras entre 2011 y 2017, incluyendo los dos primeros títulos de la División del Pacífico y tres victorias en series de playoffs. Paul regresó a Los Ángeles como agente libre el pasado julio, reincorporándose a una franquicia donde es muy querido por la afición, a la vez que tiene una remota posibilidad de competir por su primer campeonato junto a Kawhi Leonard y James Harden.

Lawrence Frank, el principal ejecutivo de baloncesto de los Clippers, emitió un comunicado confirmando la salida de Paul a varios medios de comunicación la madrugada del miércoles. Indicó que los Clippers intentarán traspasar a Paul, quien firmó un contrato de 3.6 millones de dólares para regresar a Los Ángeles.

“Nos despedimos de Chris y ya no formará parte del equipo”, declaró Frank. Trabajaremos con él en el siguiente paso de su carrera. Chris es un legendario jugador de los Clippers con una trayectoria histórica. Quiero dejar algo muy claro: nadie culpa a Chris por nuestro bajo rendimiento. Acepto la responsabilidad por nuestro historial actual. Hay muchas razones por las que hemos tenido dificultades. Estamos agradecidos por el impacto que Chris ha tenido en la franquicia.

Paul no ha hablado con la prensa desde que insinuó con vehemencia su retiro mientras los Clippers estaban de vuelta en su natal Carolina del Norte. Sin embargo, reconoció un video retrospectivo de su carrera que los Clippers proyectaron durante un descanso en el Intuit Dome la semana pasada. El video terminaba con “Felicidades, Point God” en la pantalla.

No se puede culpar a Paul por los profundos problemas de los Clippers esta temporada, ya que no ha jugado mucho.

Promedia 2.6 puntos y 3.3 asistencias jugando solo 14.3 minutos por partido —todos los mínimos de su carrera— y no jugó en absoluto en cinco partidos consecutivos a mediados de noviembre. Paul anotó ocho puntos y tres asistencias jugando 15 minutos contra el Heat en lo que resultó ser su último partido con el equipo, un encuentro en el que Harden y otros titulares fueron prácticamente enviados a la banca, en la última señal de discordia para el equipo del entrenador Tyronn Lue.

Los Clippers llevan una racha de cinco derrotas y están empatados con Sacramento con el segundo peor récord de la Conferencia Oeste de cara a los partidos del miércoles. Leonard se ha visto limitado a 10 partidos por lesiones, y ya han perdido al base Bradley Beal por una cirugía de cadera que les puso fin a la temporada.

La racha de 14 temporadas ganadoras consecutivas de los Clippers es la racha activa más larga en la NBA, pero el club del propietario Steve Ballmer aún no ha mostrado signos de contienda esta temporada, y ahora siguen adelante sin un base históricamente talentoso y favorito de la franquicia.