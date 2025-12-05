Los Cangrejeros de Santurce conectaron el jueves 16 hits para apuntarse una victoria, 8-4, sobre los Indios de Mayagüez en el Estadio Hiram Bithorn.

Con este triunfo, Santurce mejoró su récord a 14-6 y tomó dos juegos y medio de ventaja sobre los Leones de Ponce, quienes ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Mayagüez, en cambio, ahora juega para .500 con marca de 9-9.

Los jugadores con mayor producción ofensiva fueron Henry Ramos, Rubén Castro y Shed Long Jr. al irse de 4-3.

Los Cangrejeros comenzaron bien el partido al conectar cuatro indiscutibles seguidos y producir dos carreras, con el madero de Roy Morales y Long Jr en la primera entrada.

El abridor de Santurce, Adalberto Flores, confrontó problemas al conceder boletos gratis a Anthony García y Edwin Díaz. Pero, se recuperó al retirar con ponche a Isan Díaz, elevado en la zona de foul por la tercera base a Jalen Miller y rodado por el cuadro a Daniel Ortiz.

La tercera entrada fue una copia un poco inexacta de la anterior. A Flores le llegaron a base los primeros dos bateadores de los Indios mediante una base por bolas. Luego, Eddie Rosario llegó a la inicial en jugada de selección y Matthew Lugo fue decretado out en la intermedia. Entonces, Emmanuel Rivera conectó el segundo imparable de los Indios para remolcar la primera carrera de la tribu en las piernas de Martín “Machete” Maldonado para el 2-1. Flores fue relevado por Blake Abeyta y el veterano Anthony García se sacrificó con elevado para empatar el desafío 2-2.

Sin embargo, en la parte baja, Santurce lo hizo de nuevo. La alineación cangrejera conectó tres hits de forma consecutiva para que llegara al plato la carrera del desempate, 3-2. El abridor de los Indios, Luis Leroy Cruz, dominó con elevado a Long Jr antes de ser sustituido en la loma por Lucas Vega. El derecho cometió un balk y toleró el noveno hit de los crustáceos para que Santurce se fuera en escapada 5-2.

Un sencillo de Rivera encaminó la tercera anotación para Mayagüez, mientras que otro de Johneshwy Fargas le dio la sexta a Santurce, ambas en la quinta entrada. Por otro lado, un cuadrangular de Maldonado colocó la pizarra 6-4 en el sexto episodio. Santurce rayó dos más en la sexta entrada con dobletes de Edwin Arroyo y Henry Ramos para el 8-4.

MA-CHE-TA-ZO. ¡Ante los envíos de Alexis Díaz! 🙆‍♂️ pic.twitter.com/jXn390igYq — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 5, 2025

Abeyta consiguió su cuarta victoria de la temporada en su relevo de dos tercios de entrada, mientras que Cruz puso su récord en 1-3 esta temporada al permitir cinco carreras en dos y un tercio de entrada.

Los Criollos pintan de blanco a Ponce

En el Estadio Yldefonso Solá Morales, el derecho Harrison Francis lanzó pelota de cuatro hits para ayudar a los Criollos de Caguas a blanquear, 1-0, ante los Leones de Ponce.

Francis (1-2) se agenció el triunfo en su apertura de cinco y un tercio de entrada, en las que ponchó a cinco bateadores y dio una base por bolas. Sus compañeros Luke Taggart, Jovani Morán, Yacksel Ríos y José Espada los respaldaron con una sólida demostración monticular. Espada consiguió su cuarto salvamento de la temporada.

La única carrera de los Criollos llegó con un cuadrangular solitario de Luis Vázquez en la quinta entrada.

¡5to JONRÓN PARA LUIS VÁZQUEZ! ¡¿QUÉ TE PASA LUISITOOOO?! 🥵 ¡Líder en HR hasta la fecha y despegándose! pic.twitter.com/7mNWIk3blu — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 5, 2025

El también derecho Bryant Salgado (2-1) cargó con el revés al permitir el batazo de Vázquez en su salida de cuatro y un tercio de entrada.

Caguas ahora cuenta con balance de 9-11, mientras que los Leones tienen un registro de 11-8.

Carolina pierde su séptimo partido en casa

En el Estadio Roberto Clemente Walker, los Senadores de San Juan consiguieron su séptima victoria de la temporada al doblegar, 5-1, a los Gigantes de Carolina.

Fue la séptima derrota de Carolina en 10 partidos que ha disputado en su casa. Ahora, San Juan pone su registro en 7-12 y Carolina coloca el suyo en 8-12. Esto deja una diferencia de medio juego entre ambas novenas en los últimos puestos del escalafón liguero.

Los Senadores fueron los primeros en marcar carrera en el partido cuando Randa Díaz conectó un indiscutible para guiar al plato a Calvin Estrada en la parte alta de la segunda entrada. No obstante, Carolina ripostó rápidamente y con un cuadrangular de Ezequiel Pagán al inicio de la parte baja para empatar el desafío 1-1.

En su regreso a “La Pro”, el toletero Kennys Vargas conectó un doble para empujar la carrera que borró el empate y puso 2-1 a favor de los Senadores en la quinta entrada, Dos turnos más tarde, ante el relevista Colin Poche, Calvin Estrada se sacrificó con elevado para el 3-1.

El equipo capitalino sumó dos anotaciones más, para el 5-1, con indiscutibles de Luis Curbelo y Darlin Moquete en la séptima y octava entrada, respectivamente.

La victoria fue para Jarrod Cande (1-3) después de permitir una anotación en cinco episodios. En cambio, Poche (0-1) obtuvo la derrota al darle paso a dos carreras en un tercio de entrada.

La acción de “La Pro” continúa el viernes, 5 de diciembre de 2025, cuando los Cangrejeros visiten a los Gigantes en el Estadio Hiram Bithorn, los Leones reciban a los Criollos en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner y los Indios se midan con los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn.

Todos podrán verse, a partir de las 7:00 p.m., a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.