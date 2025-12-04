Los Senadores de San Juan contrataron este jueves los servicios del guardabosque dominicano Narciso Crook, con miras a la segunda mitad de la fase regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El jugador de 30 años fue dejado en libertad por los Indios de Mayagüez el pasado lunes. Con los Indios vio acción durante 14 partidos y promedió .200, con ocho imparables, tres carreras anotadas y otras dos remolcadas.

“Narciso Crook es un jugador probado, con mucha experiencia en distintos niveles. Su versatilidad en los bosques y su capacidad para producir pueden ser un factor importante para nosotros en esta etapa. Confiamos en que su presencia será de gran ayuda mientras entramos a la segunda mitad de la temporada”, dijo en declaraciones escritas el gerente general de San Juan, Joey Solá.

Su resumé incluye experiencia en ligas de México y República Dominicana, así como cuatro temporadas en triple A y un ascenso a las Grandes Ligas en 2022, cuando vistió el uniforme de los Cubs de Chicago.

Previo a la jornada de este jueves ante los Gigantes de Carolina, los Senadores juegan para 6-12 en el sótano de la tabla de posiciones.