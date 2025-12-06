Tras sufrir dos derrotas en el arranque del torneo, las jugadoras del equipo femenino de Puerto Rico respondieron con carácter este sábado al vencer a Jamaica en un reñido partido de la I Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics, disputado en un Distrito T-Mobile repleto de fanáticos que las alentaron de principio a fin.

El combinado se impuso a las caribeñas por 8-7, gracias a un canasto de la atleta de Special Olympics Jerialyd Lozada, cuando restaban unos 14 segundos de partido.

En la primera jornada del viernes, el conjunto femenino fue superado 13-8 por Angola en su primer desafío y luego cayó 7-4 ante Egipto.

Por su parte, el equipo masculino marcha invicto con marca de 3-0. Su más reciente victoria fue este sábado a Italia por 11-8. Regresan a cancha hoy a las 7:00 p.m. ante Paraguay (2-0) en la final de la Division 1.

“En verdad me siento muy orgullosa por mis compañeras y por mi coach, que estuvimos trabajando para llegar aquí. También le doy gracias a la gente que llegaron para apoyarnos", expresó Lozada luego del partido.

La estudiante de décimo grado de la Escuela Especializada en Deportes Basilio Milán Hernández, de Toa Baja, señaló que cuando vio el marcador empate a siete unidades, se dijo que era el momento de jugar “duro y sin miedo”.

Público boricua en las gradas apoyando a los equipos nacionales en el Distrito de Convenciones. ( Special Olympics Puerto Rico )

Lozada fue enfática en agradecer el apoyo de la fanaticada, que se hizo sentir con sus aplausos y cánticos de “Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”. De igual manera, dijo sentirse muy feliz con esta primera oportunidad con un equipo nacional.

“Me siento bien feliz por esta oportunidad que me dio la coach para estar en el equipo de Special Olympics y representar a Puerto Rico”, apuntó la residente de Toa Baja.

El equipo femenino también está integrado por Frances Ocasio y Esmeralda Encarnación y las jugadoras unificadas Paola González y Nayrim Caraballo. El equipo regresa a las 3:40 p.m. de hoy para medirse a Canadá (1-2) en la final de la Division 3.

“Hoy era el día”

Por su parte, la dirigente de la selección femenina, Giralis Rodríguez Alfonso, destacó que desde que despertaron este sábado sintieron que podían conseguir su primera victoria.

“Se siente superbién. Es una victoria que estábamos buscando desde ayer y no se nos había podido dar. Así que hoy era el día. Lo sentíamos, nos levantamos bien. Dios nos dio la oportunidad y estamos bien agradecidas”, compartió Rodríguez Alfonso.

La maestra de educación física adaptada, quien debuta como dirigente de un combinado unificado, destacó sentirse satisfecha con el esfuerzo realizado para integrar a ambas poblaciones de atletas.

“La inclusión es un trabajo que es digno de admirar y yo estoy supercontenta conmigo y de la profesión que elegí. Yo hago mi trabajo con orgullo y felicidad”, dijo la educadora de la Escuela Elemental Amalia Marín, en San Juan.

Al evaluar cómo esta experiencia las ha impactado, Rodríguez Alfonso señaló que el evento ha sido vital para el crecimiento y la mejora de las atletas de Special Olympics.

“Lo más bonito es ver cómo ellas mismas van creciendo, cómo desean ser como las unificadas, y cómo las unificadas les dan ese granito de arena y ese empuje para que puedan mejorar. Ellas buscan ese soporte, y eso es lo más hermoso: que las llevan a su nivel y las ayudan a seguir mejorando”.