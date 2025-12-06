Las autoridades del condado de Broward confirmaron finalmente la causa de muerte del exjugador de la NBA Elden Campbell, quien falleció el pasado 1 de diciembre a los 57 años mientras pescaba.

Según informó Thomas Steinkamp, jefe de servicios de investigación, el exdeportista murió por ahogamiento accidental, resultado de una emergencia médica que sufrió durante la actividad, informaronmedios estadounidenses.

El portal TMZ fue el primero en reportar detalles sobre el incidente, ocurrido mientras Campbell realizaba una de sus actividades favoritas.

De acuerdo con declaraciones de su hermana Sandra al New York Post, Campbell estaba en el agua y había regresado a la orilla cuando colapsó inesperadamente.

“Fue todo de repente. No estaba enfermo. Estaba pescando”, relató. La familia aseguró que, en ese momento, aún no entendían qué había sucedido.

Además de su hermana Sandra, el exjugador deja a su esposa, Rosemary; sus cuatro hijos —Jay Lee, Jael, Ariel y Aaron— y sus hermanos Elwayne y Charles Jr., según informó la NBA.

En un comunicado, la familia expresó que encuentra consuelo en saber que Campbell murió “haciendo lo que amaba”.

Lo describieron como un hombre dedicado a su familia, amable, disciplinado y de profunda fe. “Un hombre de Dios, falleció pescando en el océano, disfrutando su idea de un día perfecto”, señalaron.

La noticia de su muerte fue difundida inicialmente por la Universidad de Clemson, su alma mater, y por los Detroit Pistons, equipo con el que jugó dos temporadas y ganó el campeonato de la NBA en 2004.

“La organización de los Detroit Pistons está profundamente entristecida y consternada”, expresó la franquicia, destacando su impacto en la cancha y su calidez fuera de ella.

El legendario Magic Johnson también le dedicó unas palabras en X, donde recordó su talento y su capacidad atlética. “¡Me encantaba lanzar pases a Elden porque podía saltar altísimo y tenía tanto talento!… Descansa en paz, Big E”.