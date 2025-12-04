Elden Campbell, pívot que jugó 15 temporadas en la NBA, incluyendo nueve con los Lakers de Los Ángeles, y posteriormente ganó un campeonato con los Pistons de Detroit, ha fallecido. Tenía 57 años.

La familia de Campbell informó a los Pistons del fallecimiento, indicando al equipo que falleció el lunes. No se especificó la causa, aunque el diario The New York Post ha declarado que el exjugador se desplomó luego de un viaje de pesca recreativa.

Campbell, nació en Los Ángeles y destacó en Morningside High antes de llegar a Clemson. Fue seleccionado para el primer equipo de la ACC en la temporada 1989-90 y terminó como el máximo anotador histórico de la universidad con 1,880 puntos.

Campbell ayudó a los Tigers a ganar el título de la temporada regular de la ACC en 1989-90 y a llegar a los Sweet 16 antes de ser seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA de 1990 por los Lakers de su ciudad natal. Jugó nueve temporadas en Los Ángeles, pero no ganó un anillo de campeón hasta más adelante en su carrera con los Pistons, venciendo a los Lakers en cinco partidos en 2004. Campbell disputó 1,044 partidos de la NBA y acumuló más de 10,000 puntos y 1,600 tapones, con un promedio de 10.3 puntos y 5.9 rebotes por partido.

Campbell promedió 14.9 puntos por partido con los Lakers, jugando junto a Shaquille O’Neal y Kobe Bryant en la temporada 1996-97, pero su mejor temporada estadística llegó en la 1999-2000 con los Charlotte Hornets, donde promedió 15.3 puntos y 9.4 rebotes.

Campbell también jugó con los New Orleans Hornets, los Seattle Supersonics y los New Jersey Nets antes de retirarse en 2005.