Promotor de Subriel Matías considera justa la decisión del Consejo Mundial de Boxeo
El peleador boricua podrá pelear en enero pese a arrojar positivo en una prueba antidopaje.
PUBLICIDAD
Juan Orengo, promotor de Fresh Productions Boxing, considera que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tomó la decisión correcta al permitir que Subriel Matías defienda su campeonato superligero (140 libras) el 10 de enero en el Barclays Center, de Nueva York, ante el británico Dalton Smith, pese a un resultado adverso en una prueba antidopaje.
“El CMB fue justo al no penalizar a Subriel por un tipo de rasgo que fue menos de un por ciento. A casos como ese se les llama contaminación. Se les envió todo al CMB y ellos se dieron cuenta de que fue eso, una contaminación. Nosotros respondimos al llamado de ellos y al de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, y ahora hay pelea”, expresó el también manejador del campeón boricua en una entrevista con Primera Hora.
Relacionadas
Matías arrojó positivo a ostarina, una sustancia para mejorar el rendimiento, en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) el 9 de noviembre. Sin embargo, el hallazgo de un fármaco prohibido en la primera muestra fue de 0.085 por ciento. Orengo entiende que esto fue ocasionado por unas multivitaminas que tomó el púgil.
“Fue por unas multivitaminas. Cuando tú las dejas fuera del frasco, salen unos puntitos y se expanden. Es algo que le puede pasar a cualquier persona”, aseguró el promotor.
El CMB consideró factores atenuantes, como el consumo documentado por Matías de suplementos potencialmente contaminados, reportes científicos sobre hallazgos similares y el nivel relativamente bajo de la sustancia en la muestra.
También se valoró que el peleador informó acerca del uso de ocho suplementos al inicio de su campamento y cooperó durante todo el proceso. Como parte del acuerdo, Matías estará bajo probatoria por un año desde la fecha de la prueba.
Durante este periodo, deberá someterse a pruebas antidopaje adicionales a su costo, completar un programa educativo de nutrición del CMB y visitar gimnasios para orientar sobre los riesgos de suplementos contaminados. El organismo advirtió que, si el boxeador vuelve a arrojar positivo durante el periodo de probatoria, será suspendido indefinidamente, sin necesidad de nueva investigación.
Orengo, por su parte, compartió que Matías ha continuado con su campamento de entrenamiento, aunque se vio afectado al conocer el resultado adverso de la primera muestra, pues temió ser despojado del título.
“Tan pronto nos orientamos con varios doctores, (Subriel) se tranquilizó. Nos orientamos con tres doctores. Les envíamos lo mismo que nos envió VADA y ellos dijeron lo mismo que dijo la Comisión del CMB. ‘Esto no ayuda en nada a Matías. Esto es una contaminación’. Ahí él estuvo más tranquilo, pero hubo un momento que no porque lo podían despojar y caerse la pelea. Hubiese perdido una bolsa grande garantizada. Estaba desesperado”, relató el promotor.
Matías, quien tiene un récord de 23-2 con 22 nocauts, ganó el campeonato superligero del CMB el pasado 12 de julio, cuando derrotó al dominicano Alberto Puello. De haber sido despojado, el organismo hubiese ordenado un combate entre Smith y Puello por el título. Pero, tras dar luz verde al boricua, Matías podrá realizar su primera defensa a principios de 2026.