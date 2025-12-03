El campeón superligero del CMB, Subriel Matías, podrá seguir activo y defender su título el próximo 10 de enero en el Barclays Center de Nueva York ante el inglés Dalton Smith, tras la aprobación del Consejo Mundial de Boxeo a un acuerdo de adjudicación luego de un resultado analítico adverso por ostarina.

La Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) notificó el 15 de noviembre la presencia de esta sustancia prohibida, un modulador selectivo del receptor androgénico (SARM), en niveles de 0.85 nanogramos por mililitro.

El CMB consideró factores atenuantes, entre ellos el consumo documentado por Matías de suplementos potencialmente contaminados, reportes científicos sobre hallazgos similares y el nivel relativamente bajo de la sustancia en la muestra. También se valoró que el púgil informó sobre el uso de ocho suplementos al inicio de su campamento y cooperó durante todo el proceso.

Como parte del acuerdo, Matías estará bajo probatoria por un año desde la fecha de la prueba. Durante este periodo, deberá someterse a pruebas antidopaje adicionales a su costo, completar un programa educativo de nutrición del CMB y visitar gimnasios para orientar sobre los riesgos de suplementos contaminados.

El CMB advirtió que si el boxeador produce un resultado positivo durante la probatoria, será suspendido indefinidamente, sin necesidad de nueva investigación.