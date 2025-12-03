A menos de dos semanas para que culmine la temporada regular de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), la batalla por ocupar uno de los seis boletos disponibles a la postemporada se intensifica.

Aunque aún nada está decidido, los bicampeones Caribes de San Sebastián parecen tener el camino más claro. Ha sido el sexteto más consistente del torneo y permanecen firmes en el primer lugar con marca de 14-1 y 37 puntos.

"La temporada era más o menos lo que esperábamos, ya se están definiendo las posiciones, especialmente las primeras, y los equipos que están luchando por cualificar“, comentó el director del torneo, Jaime Vázquez, en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

"Está bien reñida, no tan solo las primeras posiciones, sino todavía no se sabe quiénes son los equipos que finalmente entren", agregó Vázquez.

La fase regular finaliza e16 de diciembre.

Las sorpresas de esta campaña han sido los Changos de Naranjito cuando se encuentran en el séptimo puesto con foja de 4-11 y los Mets de Guaynabo en la última posición con récord de 2-13. Si la campaña regular ya hubiera concluido, ambos quedarían fuera de la contienda.

"Quién se iba a imaginar qué equipos tan tradicionales y competitivos como Naranjito y Guayabo estén en el sótano“, manifestó Vázquez.

Los Changos, de un lado, son los máximos campeones de la LVSM con 24 cetros, mientras los Mets son los vigentes subcampeones.

De acuerdo a Vázquez, los conjuntos se han visto afectados por lesiones que han trastocado su desempeño en cancha. En el caso de Naranjito, la baja en gran parte de la temporada de su acomodador estelar Arturo Iglesias, ha sido determinante.

En términos positivos, el director destacó el respaldo de la fanaticada y lo que han representado los Patriotas de Lares en su regreso a la liga local tras tres años de ausencia.

“La sorpresa de los Patriotas es bien agradable... Mira el trabajo que están haciendo no tan solo con un equipo contendor al campeonato, sino con el mercadeo que está haciendo con la fanaticada", dijo.

Lares volvió tras el traslado de la franquicia de los Indios de Mayagüez. Juegan en el cuarto lugar con marca de 9-6.

La segunda y tercera posición del stading la ocupan los Cafeteros de Yauco y los Plataneros de Corozal, respectivamente.

Los Gigantes de Carolina y los Gigantes de Adjuntas ostentan el mismo récord de 5-10, en el quinto y sexto lugar, pero Carolina tiene un punto adicional (17-16).

Rumbo a la postemporada

De los ocho equipos que integran la liga, solo seis avanzan y dos quedan eliminados.

La postemporada está pautada para comenzar el viernes, 19 de diciembre. Los primeros dos equipos de la tabla ponchan su boleto directo a las semifinales. Mientras, los restantes se enfrentarán en series a un máximo de tres partidos: el tercero se medirá al sexto, y el cuarto al quinto.

En semifinales, el líder chocará con el ganador del duelo entre cuarto y quinto, y el segundo clasificado retará al vencedor entre el tercero y el sexto en series al mejor de siete choques.

La liga descanso este miércoles y reanuda la acción este jueves con dos partidos en calendario; Lares en Naranjito y Yauco en Adjuntas.

“Estos juegos que quedan van a ser bien importantes para definir finalmente cuáles son los dos equipos que se quedan”, concluyó Vázquez.