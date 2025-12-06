Los Caribes vengan su único revés de la temporada al imponerse sobre los Plataneros
Mejoran a 15-1 para seguir en el liderato del torneo.
PUBLICIDAD
Los bicampeones Caribes de San Sebastián se cobraron la revancha frente a los Plataneros de Corozal, su única derrota de la temporada, al derrotarlos en tres sets consecutivos la noche del viernes en el Coliseo Luis Aymat Cardona.
Con parciales de 25-22, 25-19 y 25-19, San Sebastián se llevó la serie particular ante Corozal 2-1 y aseguró el campeonato de la Copa Peak, el balón oficial de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y proveedor de uniformes de los equipos nacionales.
El equipo local dominó en ataques (39-30), bloqueos (10-5), servicios directos (6-2) y defensas (30-28). Corozal lideró en pases (27-26), y ambos sextetos finalizaron con 12 asistencias. Pelegrín Vargas Jr. fue la figura ofensiva de los Caribes con 23 puntos: 18 ataques, tres bloqueos y dos servicios directos. Por Corozal, Jalen Penrose sumó 13 unidades, con 11 ataques, un bloqueo y un servicio directo.
Relacionadas
Con el triunfo, San Sebastián mantiene el liderato absoluto con marca de 15-1 y 40 puntos acumulados. Corozal se mantiene cuarto con récord de 10-6 y 29 puntos.
La LVSM clasificará a los seis primeros equipos de la Serie Regular a los cuartos de final, mientras que los dos últimos quedarán eliminados. Los primeros dos lugares recibirán un “bye” y avanzarán directamente a las semifinales. La Serie A enfrentará al tercer y sexto lugar, y la Serie B al cuarto y quinto, ambas al mejor de cinco partidos.
Los próximos partidos incluyen a Naranjito en Adjuntas el sábado a las 8:00 p.m., y el domingo, Lares en Carolina (6:00 p.m.), Guaynabo en Corozal (5:00 p.m.) y San Sebastián en Yauco (7:00 p.m.).
Tabla de posiciones
|Equipo
|Victorias
|Derrotas
|Puntos
EquipoSan Sebastián
Victorias15
Derrotas1
Puntos40
EquipoYauco
Victorias12
Derrotas4
Puntos32
EquipoLares
Victorias10
Derrotas6
Puntos31
EquipoCorozal
Victorias10
Derrotas6
Puntos29
EquipoCarolina
Victorias6
Derrotas10
Puntos20
EquipoAdjuntas
Victorias5
Derrotas11
Puntos16
EquipoNaranjito
Victorias4
Derrotas12
Puntos15
EquipoGuaynabo
Victorias2
Derrotas14
Puntos9