Los bicampeones Caribes de San Sebastián se cobraron la revancha frente a los Plataneros de Corozal, su única derrota de la temporada, al derrotarlos en tres sets consecutivos la noche del viernes en el Coliseo Luis Aymat Cardona.

Con parciales de 25-22, 25-19 y 25-19, San Sebastián se llevó la serie particular ante Corozal 2-1 y aseguró el campeonato de la Copa Peak, el balón oficial de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y proveedor de uniformes de los equipos nacionales.

El equipo local dominó en ataques (39-30), bloqueos (10-5), servicios directos (6-2) y defensas (30-28). Corozal lideró en pases (27-26), y ambos sextetos finalizaron con 12 asistencias. Pelegrín Vargas Jr. fue la figura ofensiva de los Caribes con 23 puntos: 18 ataques, tres bloqueos y dos servicios directos. Por Corozal, Jalen Penrose sumó 13 unidades, con 11 ataques, un bloqueo y un servicio directo.

Con el triunfo, San Sebastián mantiene el liderato absoluto con marca de 15-1 y 40 puntos acumulados. Corozal se mantiene cuarto con récord de 10-6 y 29 puntos.

La LVSM clasificará a los seis primeros equipos de la Serie Regular a los cuartos de final, mientras que los dos últimos quedarán eliminados. Los primeros dos lugares recibirán un “bye” y avanzarán directamente a las semifinales. La Serie A enfrentará al tercer y sexto lugar, y la Serie B al cuarto y quinto, ambas al mejor de cinco partidos.

Los Caribes de San Sebastián juegan en el torneo para 15-1 con 40 puntos. (Suministrada)

Los próximos partidos incluyen a Naranjito en Adjuntas el sábado a las 8:00 p.m., y el domingo, Lares en Carolina (6:00 p.m.), Guaynabo en Corozal (5:00 p.m.) y San Sebastián en Yauco (7:00 p.m.).

Tabla de posiciones

EquipoVictoriasDerrotasPuntos
Equipo
San Sebastián
Victorias
15
Derrotas
1
Puntos
40
Equipo
Yauco
Victorias
12
Derrotas
4
Puntos
32
Equipo
Lares
Victorias
10
Derrotas
6
Puntos
31
Equipo
Corozal
Victorias
10
Derrotas
6
Puntos
29
Equipo
Carolina
Victorias
6
Derrotas
10
Puntos
20
Equipo
Adjuntas
Victorias
5
Derrotas
11
Puntos
16
Equipo
Naranjito
Victorias
4
Derrotas
12
Puntos
15
Equipo
Guaynabo
Victorias
2
Derrotas
14
Puntos
9