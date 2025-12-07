El jardinero Nelson Velázquez empujó cuatro carreras para guiar el sábado a los Criollos de Caguas a una victoria, 4-1, sobre los Senadores de San Juan en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

El resultado representó el cuarto triunfo consecutivo para la Yegüita, que ahora juega para .500 al elevar su récord a 11-11. En tanto, los Senadores continúan en el último lugar del tablas de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al empeorar su marca a 7-14.

¡Como batea Nelson Velázquez! 2do HR de la temporada, 3ra y 4ta RBI de la noche, y ahora son 12 RBI en la temporada. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/NxOni7kBOl — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 7, 2025

Los Criollos marcaron el paso en el desafío en la primera entrada al marcar dos carreras en sus primeros cuatro turnos. El batazo clave fue un doble de Velázquez al jardín izquierdo.

Sin embargo, la labor del cuarto bate de la alineación cagüeña no quedó ahí. Con un cuadrangular de dos carreras amplió la ventaja, 4-0, en la tercera entrada.

Los Senadores tuvieron que esperar a la octava entrada para guiar al plato su única carrera del partido, en las piernas de Calvin Estrada, con un doble por regla de Jadiel Sánchez.

Se le atribuyó el triunfo a Luke Taggart (4-0) luego de no permitir anotaciones a en dos episodios trabajados en labor de relevo. El derecho toleró un hit y ponchó a tres bateadores.

Su compañero José Espada se agenció el salvamento al lanzar en blanco la novena entrada. La derrota fue para Rubén Ramírez (1-1) al darle paso a las cuatro carreras de los Criollos en cinco entradas.

Los Gigantes extienden su racha ganadora

En el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Gigantes de Carolina consiguieron su tercer triunfo en línea al derrotar, 6-5, a los Indios de Mayagüez.

Carolina ahora tiene balance de 10-12, mientras que Mayagüez bajó al cuarto lugar del escalafón liguero al agravar su foja a 10-10.

Los Gigantes atacaron temprano a los brazos de la tribu cuando, en la segunda entrada, Steven Ondina pegó un indiscutible que se extendió al jardín central para remolcar a Ryuta Hirose y Miguel Pabón al plato y colocar la pizarra 2-0.

No obstante, la novena mayagüezana ripostó rápidamente. Entonces, luego de llenar las bases, Martín “Machete” Maldonado conectó sencillo impulsor y Robbie Merced bateó una roleta para un out forzado para que Mayagüez empatara el partido 2-2 en la parte baja del episodio.

La tropa carolinense volvió a tronar su madero ante el relevista Lucas Vega al producir un ramillete de cuatro carreras en la quinta entrada. Las anotaciones llegaron producto de un doble de Johnathan Rodríguez, un sencillo de Ezequiel Pagán, un boleto gratis con las bases llenas y un elevado de sacrificio de Miguel Pagán para poner la pizarra 6-2.

Los Indios descontaron su desventaja en la parte alta de la octava entrada con indiscutibles impulsores de una carrera de Emmanuel Rivera, Anthony García e Isan Díaz para el 6-5.

El triunfo fue a manos del zurdo R.J. Martínez (2-2) al permitir dos carreras en su apertura de cinco entradas, en las también toleró cuatro hits y acumuló siete ponches.

La derrota fue para Vega (2-1) después que fueran a su cuenta cuatro carreras en un tercio de entrada. El derecho Ren Mukunoki se apuntó su segundo salvamento.

Sammu Hernández remolca tres carreras en Santurce

En el Estadio Hiram Bithorn, el receptor Sammy Hernández conectó un indiscutible en cada uno de sus turnos, el zurdo KazutoTaguchi lució sólido en la loma y los Leones de Ponce vencieron, 4-2, a los Cangrejeros de Santurce.

Aún con la derrota, Santurce permanece en el tope de la tabla de posiciones del torneo al tener récord de 14-8. Ponce le sigue en la segunda posición con registro de 12-9.

Hernández bateó de 4-4 con una carrera anotada y tres remolcadas. Por otro lado, Taguchi (3-2) toleró dos hits, propinó dos ponches y dio dos bases por bolas en su salida de seis entradas.

Los Leones anotaron sus cuatro carreras a punta de dobles. El primero de los tres dobles provino del madero de Hernández en la segunda entrada para colocar el partido 2-0. Más adelante, Hernández y Matt Bottcher lo hicieron de nuevo al batear con doble mérito para ampliar la ventaja sobre los Cangrejeros, 4-0, en el cuarto episodio.

Los Cangrejeros rayaron dos carreras con un imparable de Jeremy Arocho y un elevado de sacrificio de Spencer Packard en la séptima entrada.

La derrota recayó en el derecho Collins Wiles (0-1), quien permitió las cuatro carreras de los Leones en cuatro entradas. El derecho Andrew Marrero se quedó con su sexto salvamento en la temporada.

La acción de “La Pro” continúa este domingo, con tres dobles jornadas de siete entradas cuando los Indios visiten a los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn, los Criollos reciban a los Cangrejeros en el Estadio Yldefonso Solá Morales y los Gigantes se enfrenten a los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Todos los partidos podrán verse a partir de las 4:00 p.m., a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales. Además, el partido entre Carolina y Ponce será transmitido por Wapa Deportes.