El jardinero Johnathan Rodríguez estuvo perfecto con el madero, el serpentinero Jonathan Bermúdez tuvo una sólida apertura y los Gigantes de Carolina derrotaron vía blanqueada, 2-0, a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Con este triunfo, Carolina elevó su récord a 9-12, mientras que Santurce empeoró a 14-7. Aún, los Cangrejeros permanecen en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente Walker (LBPRC).

Rodríguez bateó cuatro indiscutible en igual cantidad de turnos al bate y remolcó una carrera. Por su parte, Bermúdez (1-1) se agenció el triunfo luego de no darle libertades a la alineación con mejor bateo colectivo en lo que va de torneo.

El zurdo toleró tres hits, concedió una base por bolas y propinó cuatro ponches en cinco entradas trabajadas. Su compañero Ricardo Vélez se apuntó su primer salvamento de la temporada.

Los Gigantes atacaron con contundencia al abridor de los Cangrejeros, Austin Bergner, cuando le conectaron dos indiscutibles consecutivos.

El primero de ellos fue un triple de Ezequiel Pagán, mientras que el segundo fue un doble de Jan Hernández que puso el partido 1-0 en la segunda entrada.

La novena carolinense rayó una carrera más en la parte baja de la sexta entrada con un sencillo de Rodríguez en la sexta entrada.

Bergner (1-2) cargó con el revés tras permitir una carrera. El derecho dio paso a ocho indiscutibles y retiró a tres bateadores de Carolina por la vía del ponche.

Anthony García ayuda a los Indios a ganar

En el Estadio Hiram Bithorn, los Senadores de San Juan cayeron, 4-2, ante los Indios de Mayagüez.

Con este resultado, los Indios mejoraron su marca a 10-9. Los Senadores, en cambio, colocaron la suya en 7-13.

Un cuadrangular de Roberto Enríquez marcó el primer paso de los Senadores en el pizarrón para el 1-0 en la primera entrada.

Más adelante, en la séptima entrada, la tribu empató el partido 1-1 con un batazo de largometraje, un cuadrangular solitario de Edwin Ríos. Mientras que un hit de Isan Díaz desempató el partido 2-1 en la octava entrada.

San Juan no tuvo que esperar mucho tiempo para descontar la desventaja. Además, se podría decir que la ofensiva de los Senadores tuvo como principal bujía a Enríquez, pues el jardinero izquierdo remolcó la segunda carrera de su equipo con una potente línea al jardín central para el 2-2 en la parte baja del episodio.

Un doble de Anthony García produjo dos carreras en la novena entrada para darle posteriormente la victoria 4-2.

El derecho Carlos Francisco (1-0) se llevó el triunfo al trabajar uno y un tercio de entrada, en las que toleró un hit y propinó dos ponches. El también derecho Agnel Miranda (0-1) obtuvo la derrota al darle paso a tres carreras limpias en dos episodios.

Caguas se mantiene en la ruta ganadora

En el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, el jardinero Emmanuel “Manny” García se fue para la calle para ayudar a los Criollos de Caguas a obtener un triunfo, 7-3, sobre los Leones de Ponce.

Fue la tercera victoria consecutiva de los Criollos, que ahora tienen foja de 10-11. En tanto, Ponce juega para una marca de 11-9.

García fue el bateador más productivo por la Yegüita al conectar tres imparables en cuatro turnos. Además del cuadrangular, anotó tres carreras e impulsó otra. Su vuelta fue hacia el jardín izquierdo en el segundo episodio.

Pero, esa mínima ventaja quedó atrás cuando en la cuarta entrada William Simoneit conectó un sencillo para impulsar las primeras dos anotaciones de Ponce para el 2-1.

Otro sencillo, en esta ocasión, de Jacob Berry trajo al plato la tercera anotación ponceña en el quinto episodio.

La yeguita pateó con fuerza al rayar tres carreras en la séptima entrada, el episodio calificado como el de la suerte, con indiscutibles de José Miranda y Nelson Velázquez para tomar el comando del partido, esta vez 4-3.

Posteriormente, Bryan Torres se combinó con Miranda y Velázquez para remolcar tres carreras más para aumentar la ventaja de Caguas, 7-3, en la octava entrada.

El zurdo Jorge Benítez (1-0) ganó el juego en su labor de un tercio de entrada en relevo, mientras que Gabriel Rodríguez (1-1) se llevó la derrota al permitir dos carreras en igual número de entradas.

La acción de “La Pro” continúa el sábado, cuando los Senadores visiten a los Criollos en el Estadio Yldefonso Solá Morales, los Cangrejeros reciban a los Leones en el Estadio Hiram Bithorn y los Gigantes se midan con los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

Todos los partidos podrán verse, a partir de las 7:00 p.m., a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.