Scottsdale, Arizona. Aproximadamente un mes después de que los Dodgers de Los Ángeles lograran un brillante triunfo en siete juegos de la Serie Mundial sobre los Blue Jays de Toronto, la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLBPA, por sus siglas en inglés) se reunió en Arizona esta semana para discutir el futuro del béisbol y anticipar un posible cierre patronal en diciembre próximo.

Las estrellas japonesas, encabezadas por Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, han despertado un interés internacional récord, la asistencia a los partidos aumentó en 2025 por tercera temporada consecutiva, y una serie de cambios en las reglas que comenzaron en 2023 han dado lugar a un juego más rápido que ha sido ampliamente elogiado. Pero la naturaleza de los Dodgers, con un presupuesto de $500 millones y liderados por estrellas de alto valor como Ohtani, Yamamoto, Mookie Betts y Freddie Freeman, puso de relieve la disparidad salarial en el béisbol, mientras la MLBPA se prepara para una ronda de negociaciones laborales potencialmente polémica que culminará con el vencimiento del convenio colectivo el próximo 1 de diciembre.

El líder del sindicato, Tony Clark, afirmó que las negociaciones formales probablemente comenzarán en la primavera, al igual que las negociaciones anteriores.

“Como organización, uno comienza a prepararse para la siguiente ronda de negociaciones tan pronto como se seca la tinta de la anterior”, declaró Clark el jueves. “Se evalúa constantemente el sistema, se evalúa cómo responden los equipos y los jugadores al sistema.

“A un año de distancia, se profundiza en cómo se ve eso.”

El subcomité ejecutivo, compuesto por ocho personas, incluye a los ganadores del Premio Cy Young 2025, Paul Skenes y Tarik Skubal, junto con los veteranos Chris Bassitt, Jake Cronenworth, Pete Fairbanks, Cedric Mullins, Marcus Semien y Brent Suter.

También hay 30 representantes de jugadores, uno por cada equipo.

“Contamos con un grupo excepcional de líderes de jugadores”, dijo Clark. “Somos mejores y más fuertes como organización cuando los jugadores interactúan entre sí y se informan sobre los problemas. Lo tenemos.” Es algo por lo que estamos agradecidos y algo que históricamente nuestra organización siempre ha tenido."

Clark dijo que el enfoque principal de la MLBPA sigue centrado en algunos temas importantes de cara a la negociación. Uno de ellos es encontrar más maneras de alentar a los 30 equipos a invertir en el mercado de agentes libres para que los equipos sean lo más competitivos posible.

Mientras que los Dodgers han gastado aproximadamente $890 millones en los últimos dos años construyendo campeones consecutivos de la Serie Mundial, los Atléticos han comprometido menos de $150 millones durante el mismo período. La MLB es la única liga deportiva profesional importante con sede en Estados Unidos sin un tope salarial.

La Asociación de Jugadores se prepara para resistir una renovada presión para establecer un tope. La demanda de un tope por parte de los propietarios fue lo que llevó a una huelga de siete meses y medio en 1994-95 y a la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

Treinta años después, las cicatrices de esa experiencia aún persisten. Clark debutó en la MLB con los Tigres de Detroit en 1995.

“Sabiendo que hay equipos que “tienen los recursos para competir, pero deciden no hacerlo, y cómo eso afecta a la industria”, dijo Clark. “En una industria donde no todos los 30 equipos están comprometidos con eso, ¿qué significa eso? ¿Hay algo que podamos hacer para abordar esas preocupaciones? Las hay".

El otro problema importante es que la MLBPA quisiera ver más maneras de que los jugadores jóvenes reciban un salario más acorde con su valor en el campo. La mayoría de los jugadores son elegibles para el arbitraje salarial después de tres años de servicio en la MLB y pueden ser agentes libres después de seis años.

El sindicato logró algunos avances en la compensación de los jugadores más jóvenes en la última ronda de negociaciones. El salario mínimo subió a $700,000 en 2022 y será de $780,000 el próximo año. Y se estableció un fondo anual de $50 millones para los jugadores elegibles antes del arbitraje.

Clark no tiene novedades sobre la investigación de OneTeam Partners

Clark dijo que no tenía ninguna información nueva que ofrecer sobre una investigación federal en curso sobre OneTeam Partners, una compañía de licencias que el sindicato fundó con la Asociación de Jugadores de la NFL.

La compañía ha crecido en los últimos años, trabajando con otros sindicatos que representan a jugadores de la WNBA, fútbol masculino y femenino, y deportes universitarios.

“Seguimos cooperando plenamente”, dijo Clark. “Nosotros no sabemos cuándo terminará. Pero como hacen preguntas y están interesados ​​en la información, las respondemos y les proporcionamos información. Eso no va a cambiar.