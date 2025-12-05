Para LeBron James, la victoria importó más que la racha.

La racha récord de James en la NBA de 1,297 partidos consecutivos de temporada regular con al menos 10 puntos llegó a su fin el jueves por la noche en Toronto, y fue él quien decidió que terminara.

En lugar de intentar anotar para ganar el partido y prolongar su racha, asistió a Rui Hachimura para el último tiro. Hachimura anotó un triple sobre la bocina, James dio la asistencia ganadora y los Lakers de Los Ángeles vencieron, 123-120, a los Raptors de Toronto. James terminó con ocho puntos y no se arrepintió.

“Ninguno”, dijo James. “Ganamos”.

La racha de James comenzó el 6 de enero de 2007 y duró casi dos décadas. Fue, por mucho, la más larga en la historia de la NBA: Michael Jordan logró 866 partidos consecutivos con más de diez puntos, Kareem Abdul-Jabbar fue el tercero con más partidos, con 787, y Karl Malone tuvo la cuarta racha más larga, con 575.

James era plenamente consciente de que si Hachimura anotaba, la racha terminaría. Pero Hachimura, en ese momento, les dio a los Lakers la mejor oportunidad de ganar, pensó James. Y James no dudó en lanzar el pase.

“Simplemente jugar bien. Siempre haces la jugada correcta”, dijo James. “Ese ha sido mi modus operandi. Así es como me enseñaron el juego. Lo he hecho toda mi carrera”.

James regresó al juego por última vez el jueves cuando restaban 5:23 minutos, con el resultado y la racha en juego.

Llevaba seis puntos, con 3 de 15 en tiros de campo. Anotó con 1:46 por jugar para empatar el partido y falló un tiro de 4,2 metros con 1:01 por jugar que le habría permitido llegar a los dos dígitos.

No volvió a intentarlo, pero podría haberlo hecho. El base de los Lakers, Austin Reaves, le dio el balón a James a falta de unos segundos, pero James se alegró de recibir la asistencia.

“LeBron es muy consciente de cuántos puntos tiene en ese momento”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Lo hizo como lo ha hecho tantas veces... Los dioses del baloncesto, si lo haces bien, suelen recompensarte”.

La última vez que James estuvo por debajo de los 10 puntos en la temporada regular fue el 5 de enero de 2007, cuando anotó ocho puntos para Cleveland en una victoria por 95-86 sobre Milwaukee. Anotó 19 la noche siguiente contra Nueva Jersey, y la racha se prolongó desde entonces.

“Hay que reconocerle el mérito a un tipo que solo se preocupa por ganar y hacer la jugada correcta”, dijo Reaves. “Eso es lo que ha hecho toda su carrera”.

James se mantuvo por debajo de los 10 puntos dos veces en los playoffs durante la racha de la temporada regular, una vez en 2011 y nuevamente en 2014. Jordan todavía tiene la racha más larga, contando los playoffs, de juegos con anotaciones de dos dígitos con 1,045.

Incluyendo los playoffs, la racha de James terminó en 865 juegos consecutivos de 10 puntos.

Se necesitaría muchísimo tiempo para que alguien igualara el total de James en la temporada regular. Kevin Durant, de Houston, tiene ahora la racha activa más larga, con 267 partidos, lo que significa que tendría que jugar hasta los 49 años aproximadamente para romper el récord. La siguiente racha más larga es la de Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, quien acumula 170 dobles dígitos consecutivos.

Gilgeous-Alexander podría alcanzar a James, es decir, si mantiene la racha durante otros 14 años, cuando tenga 41.

“Es un jugador muy generoso”, dijo el alero de los Lakers, Jake LaRavia, sobre James. “Simplemente juega al baloncesto. Tuvo la oportunidad, pero por ser el jugador que es y su personalidad, hizo la jugada generosa, se la pasó a Rui y ganamos el partido”.

James solía pensar que alcanzaría las dos cifras en el último cuarto era algo secundario, mucho antes del inicio del último cuarto. Durante la racha, había alcanzado la marca de los 10 puntos en tres cuartos 1266 veces antes del jueves.

Pero dos de esos juegos de un solo dígito a lo largo de tres cuartos habían sido en la última semana o así: tenía nueve puntos al llegar al cuarto cuarto contra Dallas el 28 de noviembre, luego tenía seis puntos al llegar al cuarto cuarto contra Phoenix el lunes por la noche.

James logró extender la racha esa noche. Un partido después, se acabó, y aun así lo celebró.

“Siempre hago la jugada correcta. Eso es automático, gane, pierda o empate”, dijo James. “Si haces la jugada correcta, los dioses del juego siempre me recompensan”.

Según su propia descripción, aún no está en ritmo, después de perderse toda la pretemporada y todos los juegos menos seis de la temporada regular por una lesión, y se notó cuando falló sus primeros seis tiros el jueves, tres de ellos ni siquiera cerca.

Y recuerda todas las veces que lo criticaron por pasar el balón en momentos clave. Siempre decía que la jugada correcta es la jugada correcta, y esas palabras volvieron a ser ciertas el jueves.

“Recuerdo todo lo negativo que se ha dicho sobre mí y mi juego a lo largo de mi carrera”, dijo James. “Y ese aspecto ha sido una de las cosas más absurdas que he escuchado en cuanto a hacer el pase correcto, la jugada correcta. Nos dedicamos a ganar partidos de baloncesto y toda mi vida he jugado así. He enseñado el juego así. He ganado en todos los niveles en los que he jugado jugando así”.