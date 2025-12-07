Los Changos de Naranjito vencieron en el máximo de cinco parciales a los Gigantes de Adjuntas en el único partido celebrado en la jornada del sábado de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Con este resultado en el Coliseo Rafael Llull, Naranjito empató con Adjuntos en el sexto lugar del escalafón liguero al mejorar su récord a 5-12 y sumar 17 puntos. Este es el último puesto clasificatorio a la postemporada de la LVSM.

Según el formato del torneo, los seis mejores equipos de la serie regular avanzarán a los cuartos de final, mientras que los últimos dos quedarán eliminados. Los sextetos que finalicen en las primeras dos posiciones recibirán un pase directo a las semifinales.

Los Changos consiguieron este importante triunfo con sets de 25-18, 25-20, 22-25, 21-25 y 15-10. Su ofensiva fue guiada por Clarke Goldbold, quien anotó 24 puntos. Le siguió Ángel Rivera con 16 unidades, mientras que Cole Gillis y Sebastián Negrón añadieron 10 cada uno. Por los Gigantes, el mejor fue Cristian Encarnación con 20 tantos.

Naranjito dominó en ataques (63-61), bloqueos (13-12) y defensas (61-56), pero Adjuntas fue superior en pases (72-55) y asistencias (36-31).Ambos equipos finalizaron con tres servicios directos.

La temporada regular de la LVSM continuará este domingo cuando los Patriotas de Lares visiten a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo a las 6:00 p.m., los Plataneros de Corozal reciban a los Mets de Guaynabo en la cancha Juan C. Berríos de Barranquitas a las 5:00 p.m. y los bicampeones Caribes de San Sebastián choquen con los Cafeteros de Yauco en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras a las 7:00 p.m.