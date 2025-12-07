Los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunciaron este domingo la activación del receptor Christian Vázquez, quien estará en el róster desde hoy domingo para el doble juego programado a partir de las 4:00 p.m. ante los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

El veterano jugador de Grandes Ligas ya se encuentra entrenando con el equipo y está disponible para integrarse de inmediato a la acción.

Junto a Vázquez, Santurce también activó al lanzador derecho Eduardo Rivera y a Miguel Martínez, este último como parte del cupo adicional permitido para la jornada doble.

Santurce marcha primero en la tabla de posiciones con marca de 14-8, a juego y medio por encima de los Leones de Ponce.