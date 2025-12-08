El Distrito T-Mobile de San Juan fue el escenario este domingo de un electrizante cierre de invictos en la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics, donde Puerto Rico se quedó con la medalla de plata en la División 1 tras caer 14-10 ante República Dominicana.

El conjunto boricua, integrado por Luis Fermaint, Alejandro “Yomo” Osorio, Diego Rivera, junto a los atletas unificados Félix Ruiz y Tomás Trinidad, mostró entrega en un choque digno de la histórica rivalidad caribeña.

Con evidente emoción, Fermaint compartió con Primera Hora sus impresiones tras el resultado.

“Nos sentimos orgullosos. No fue el resultado que nosotros queríamos, lo sabemos, pero que este torneo en general pasara es un logro no solamente para nosotros, sino para Special Olympics International", dijo.

“Gracias a nuestra fanaticada por siempre apoyarnos en victorias y en derrotas, y también quiero darle gracias a todas las delegaciones que pudieron venir para acá”, agregó el canastero.

Puerto Rico venía de cuatro triunfos en línea; dos el viernes ante Bharat (21-1) y Emiratos Árabes Unidos (11-9), y otros dos el sábado frente Italia (11-8) y Paraguay (11-8).

Fermaint destacó que la experiencia le reafirmó lo que significa ser boricua.

“Esto te enseña que no importa quién juegue, los boricuas siempre vamos a estar ahí para apoyar a los nuestros. El orgullo no se quita. No pudimos ganar, pero pusimos el nombre de Puerto Rico en alto”, manifestó.

Por su parte, Carlos Pérez, figura del conjunto dominicano, expresó la satisfacción del equipo tras la medalla dorada. Los quisqueyanos venían de vencer a Namibia (21-4), Arabia Saudí (21-2), Alemania (21-2) y El Salvador (18-6)

“Gracias a Dios… lo pedimos siempre esa corona. Trabajamos mucho, casi un año, y lo logramos", comentó Pérez.

“El mayor reto era ganarle a este equipo que siempre ha sido nuestro rival. Ellos son buenos… son nuestros vecinos y los queremos como quiera", añadió.

En el partido por el bronce, Paraguay superó 17-13 a El Salvador.

Mientras que en la final femenina de la división 1, Angola derrotó 9-4 a Uruguay para proclamarse campeonas.