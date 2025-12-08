Carlos Delgado, el máximo jonronero boricua en la historia de las Grandes Ligas, estuvo muy cerca de convertirse este domingo en el sexto puertorriqueño en ser seleccionado al Salón de la Fama de Cooperstown.

El toletero aguadillano recibió nueve votos (56.3%) del Comité de la Era Contemporánea, encargado de evaluar a jugadores cuyas hazañas principales ocurrieron luego de 1980. Sin embargo, necesitaba el favor de 12 de los 16 miembros del ente para asegurar su tarja en el recinto de los inmortales.

El intermedista Jeff Kent fue el único jugador en la boleta de 2025 en ser seleccionado al recibir 14 votos, para un 87.5%.

Fue la segunda oportunidad de Delgado para ser seleccionado al Salón de la Fama del Béisbol. En 2015, en su única aparición en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés), recibió apenas un 3.8% de los votos, quedándose por debajo del mínimo (5%) para permanecer en consideración.

Sin embargo, el boricua deberá aparecer en la próxima boleta del Comité de la Era Contemporánea a ser considerada en el 2028.

El organismo, compuesto por exjugadores, ejecutivos y periodistas, se reúne en un ciclo de tres años para revisar una boleta diferente anualmente. Luego de este año evaluar a jugadores contemporáneos, en el 2026 lo harán a gerentes, ejecutivos y árbitros, mientras que en el 2027 analizarán la boleta de la Era Clásica.

Delgado cerró su carrera de 17 temporadas en las Mayores con un promedio de .280, 473 cuadrangulares y 1,512 carreras impulsadas, vistiendo los uniformes de los Blue Jays de Toronto, los antes Marlins de Florida y los Mets de Nueva York.

Fue dos veces Todo-Estrella, tres veces ganador del Bate de Plata, y recipiente del Premio Roberto Clemente en el 2000 por su compromiso comunitario. Anunció su retiro en 2009.

La ceremonia de exaltación en Cooperstown, que incluirá a los seleccionados en la votación de la BBWAA, a anunciarse el próximo 20 de enero, se celebrará el 26 de julio.

Carlos Beltrán tendrá su tercera aparición en la boleta de la BBWA.