Los Mets de Guaynabo se mudarán a Gurabo y San Juan en la próxima temporada del BSN
Según fuentes de Primera Hora, jugarán como locales en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández y en el Coliseo Roberto Clemente.
Los Mets de Guaynabo se mudarán la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a Gurabo y San Juan debido a las remodelaciones que estarán realizando en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, supo Primera Hora.
Según fuentes de este diario, los Mets jugarán de 10 a 12 juegos como locales en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández. El resto los disputarán en el Coliseo Roberto Clemente, hogar de los Cangrejeros de Santurce.
Guaynabo comenzaría a jugar como local en Gurabo después de la conclusión del Top Ranked Buzzer Beater, que se celebra anualmente en ese municipio y se llevará a cabo del 3 al 29 de marzo. La venidera temporada del BSN comenzará el 21 de ese mes.
Una persona con conocimiento de esta negociación informó a este medio que el BSN visitó el lunes el “Rube” Hernández para inspeccionar la instalación, con capacidad para 2,300 personas.
Los metropolitanos evaluaron otras canchas, como el Coliseo Rubén Zayas de Trujillo Alto, pero se inclinaron por Gurabo. La alcaldesa Vimarie Peña estaría haciendo el anuncio oficial próximamente; sin embargo, aún no se ha firmado un contrato que oficialice el traslado.
“Agradecemos su interés y apoyo continuo a los Mets de Guaynabo. Nos encontramos trabajando cambios operacionales importantes para el equipo. En cuanto estén todos confirmados, los convocaremos de primera mano para compartir toda la información directamente con ustedes”, dijo licenciada Gabiangie Berríos, presidenta de operaciones de los Mets, a Primera Hora, cuando se le contactó para que confirmara esta información.