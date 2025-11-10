Con miras a la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el coapoderado de los campeones Vaqueros de Bayamón, Carlos Arroyo, reconoció que será difícil repetir el exitoso trío de refuerzos que llevó al equipo a conquistar el título la pasada campaña.

La temporada 2026 arranca el 21 de marzo.

“Es muy complicado”, admitió Arroyo al referirse al futuro del dominicano Chris Duarte, el estadounidense JaVale McGee y el italiano Danilo Gallinari.

“Yo creo que ya todo el mundo sabe la situación de Duarte, firmó un contrato de tres años con el Málaga. JaVale le está yendo muy bien en Australia. Estoy en conversaciones con él, y él quiere regresar, pero obviamente (estoy) dándole su espacio y su temporada. A Gallinari también dándole su espacio, esperando que tome unas decisiones que favorezcan a su carrera en esta etapa donde está él”, manifestó Arroyo tras ser abordado por medios de GRF Media luego de su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño el domingo en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

De un lado, Duarte pactó un acuerdo de dos años con una opción de jugador para un tercero con el Unicaja Málaga en la Liga ACB de España.

Chris Duarte ( BSN / Joseph Colón )

Por su parte, McGee milita con los Illawarra Hawks de la liga australiana, donde promedia 23.1 puntos, 10.5 rebotes y 2.4 asistencias por juego.

Los tres exenebeístas dejaron una huella en la última campaña de Bayamón. Duarte promedió 20.2 puntos, 6.1 rebotes y 5 asistencias, mientras McGee aportó 18.3 tantos, 8.7 capturas y 1.8 asistencias.

Asimismo, Gallinari, nombrado Jugador Más Valioso de la final en la que vencieron en cinco juegos a los Leones de Ponce, registró 19.8 unidades, 6.3 rebotes y 2.9 asistencias.

En el baile de coronación, el italiano promedió 24.5 puntos por cotejo.

Arroyo aseguró que mantiene comunicación abierta con los tres jugadores, aunque reconoció que aún es pronto para definir si alguno podrá regresar.

“(Estamos en) comunicación todo el tiempo. Es muy prematuro”, sentenció.